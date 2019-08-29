» » Главный тренер "Браги": нет, мне не предложили возглавить "Спартак"

Главный тренер "Браги": нет, мне не предложили возглавить "Спартак"

Главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в ответном матче квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

- Действительно, никакая победа не дается без боли, и несмотря на сложности после потери двух важнейших игроков, удалось найти свою игру, понять как следует играть. "Брага" должна забивать в каждой игре. Именно это помогло нам сегодня.

- Мы слышали, как вы радовались в раздевалке всей командой. В России есть мнение, что Лига Европы - это тот турнир, который может помешать команде сконцентрироваться на чемпионате и кубке. Объясните, пожалуйста, нам и все всем болельщикам, чем так важно участие в Лиге Европы?

- Нам предстоит огромная усталость, будем играть в четырех турнирах. Однако раз уж мы играем в Лиге Европы, то мы будем выкладываться до конца в этом турнире. Когда мы играем в Лиге Европы, мы должны в ней побеждать.

- Что скажете о игроках, которые вышли на замену вместо травмированных?

- Оценивать их действия не так важно. Мы должны судить по результату.

- Какой вес этой победы для "Браги"?

- В первую очередь это огромное значение для нас, поскольку "Брага" проходит дальше. Это огромное значение для всего португальского футбола, поскольку это дает поднятие в рейтинге.

- Вам уже предложили пост главного тренера "Спартака"?

- Нет.

- За счет чего "Спартак" мог переломить игру сегодня?

- "Спартак" принимал меры для того, чтобы поразить ворота, и чтобы развернуть игру в свою пользу. Он прессинговал, атаковал, однако они допустили ошибку в обороне и мы забили два гола. Не будь этого, игра могла пойти по-другому.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Брага Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Джикия: "Спартаку" ничего не остается, кроме как рассчитывать на чемпионат и на Кубок 1
Андрей Червиченко: купили за большие деньги Понсе и Ларссона, а можно было Соболева - он один забил в три раза больше, чем они вместе взятые
Сергей Юран: Мирзов не соответствует уровню "Спартака" 3
Олег Кононов: "Брага" в чемпионате проиграла и сыграла вничью, а мы два матча выиграли 17
Олег Кононов: не могу сказать, что "Спартак" играл хуже, чем "Брага". Мы создали больше моментов 20
Главный тренер "Браги": нет, мне не предложили возглавить "Спартак" 2
Роман Павлюченко: в еврокубках какая-то жопа творится со "Спартаком" 4
Обрезы опорников, транжирство форвардов. Оценки матча "Спартак"-"Брага" 5
Отец Федуна: тревожно за матч "Спартака" с "Зенитом" 21
Александр Ерохин: в группе "Зенита" в ЛЧ нет громких имен, но по игре и качеству - очень серьезные соперники
Роман Бабаев: надеемся, после игр сборной Дзагоев будет работать в общей группе
Павел Худяков: трансфер Гогуа в ЦСКА - это потеря, а не успешная продажа» 4
Разрыв Орты. «Спартак» по классике концентрируется на чемпионате 10
"Спартак" проиграл "Браге" и не сыграет в Лиге Европы 219
Михаил Боярский: у "Зенита" не самая страшная группа, но до европейского футбола нам пока далековато 3
Геннадий Орлов: "Локомотив" может считаться аутсайдером своей группы в Лиге чемпионов 4
Данияр Билялетдинов: шансы на выход из группы Лиги чемпионов у "Локомотива" небольшие, но они есть 1
Владислав Радимов: "Зениту" попалась абсолютно ровная группа в Лиге чемпионов
"Тамбов" назвал сумму, за которую Гогуа был продан в ЦСКА 4
Сергей Семак: не очень рады такому жребию. "Зениту" будет очень сложно 7
Роман Бабаев: Комличенко в ЦСКА? Не хочу комментировать несостоявшиеся трансферы 3
Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2018/19
Без шансов для "Локо", без топов для "Зенита". Итоги жеребьёвки 149
Скаут ЦСКА - о переходе Гогуа: если что, вы знаете, кого винить 4
Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона
"Ювентус", "Атлетико" и "Байер" стали соперниками "Локомотива" в Лиге чемпионов 36
"Зенит" попал в одну группу с "Бенфикой", "Лионом" и "Лейпцигом" 38
Ван Дейк - лучший защитник минувшего сезона Лиги чемпионов, Де Йонг - лучший полузащитник
Ригони не хочет переходить из "Зенита" в "Сампдорию"
Алиссон назван лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2018/19
Все новости