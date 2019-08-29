Главный тренер "Браги": нет, мне не предложили возглавить "Спартак"

Главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в ответном матче квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.



- Действительно, никакая победа не дается без боли, и несмотря на сложности после потери двух важнейших игроков, удалось найти свою игру, понять как следует играть. "Брага" должна забивать в каждой игре. Именно это помогло нам сегодня.



- Мы слышали, как вы радовались в раздевалке всей командой. В России есть мнение, что Лига Европы - это тот турнир, который может помешать команде сконцентрироваться на чемпионате и кубке. Объясните, пожалуйста, нам и все всем болельщикам, чем так важно участие в Лиге Европы?



- Нам предстоит огромная усталость, будем играть в четырех турнирах. Однако раз уж мы играем в Лиге Европы, то мы будем выкладываться до конца в этом турнире. Когда мы играем в Лиге Европы, мы должны в ней побеждать.



- Что скажете о игроках, которые вышли на замену вместо травмированных?



- Оценивать их действия не так важно. Мы должны судить по результату.



- Какой вес этой победы для "Браги"?



- В первую очередь это огромное значение для нас, поскольку "Брага" проходит дальше. Это огромное значение для всего португальского футбола, поскольку это дает поднятие в рейтинге.



- Вам уже предложили пост главного тренера "Спартака"?



- Нет.



- За счет чего "Спартак" мог переломить игру сегодня?



- "Спартак" принимал меры для того, чтобы поразить ворота, и чтобы развернуть игру в свою пользу. Он прессинговал, атаковал, однако они допустили ошибку в обороне и мы забили два гола. Не будь этого, игра могла пойти по-другому.