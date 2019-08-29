Олег Кононов: не могу сказать, что "Спартак" играл хуже, чем "Брага". Мы создали больше моментов

– Конечно, для всех нас это серьёзный проигрыш. Нам это неприятно. В первом тайме начали неплохо, создавали моменты, могли забить, но, к сожалению, пропустили и проиграли, - передает слова Кононова корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
Во втором тайме я делал замены, чтобы изменить игру на фланге – Бакаев-младший хорошо проводит тренировочные игры, а также выпустил Джано, чтобы больше контролировать середину. Он имел хороший момент и не забил его. Мы всё-таки забили, но этого оказалось мало.
Тяжелейший график продолжается, через 2 дня игра с «Зенитом». Как бы мы ни говорили, что работаем, это сказывается на состоянии футболистов. Всегда есть усталость, от этого брак в передачах.
При всём этом негативном результате, ни к кому из игроков нет претензий. Они отдали все силы, которые были на данный момент.
– У «Браги» точно такой же график, игра в воскресенье. Но «Брага» забивает, а «Спартак» на первый тайм вообще не вышел.
Когда мы играли с «Брагой» первый матч, у них был на один день восстановления больше. Мы в понедельник играли тяжелейшее дерби с ЦСКА, а они играли в воскресенье. В прошедшие выходные у них не играло 10 игроков в чемпионате, мы же поменяли только пятерых.
Мы строим новую команду. Два пришедших основных игрока не имеют права играть, хотя в чемпионате они уже начинают определять нашу игру.
«Брага» же может играть и двумя составами. Я и вчера говорил, что это серьёзный европейский клуб, которой системно подходить к своему развитию.
У нас не получилось это противостояние, но они в чемпионате проиграли «Спортингу» и сыграл вничью, а мы две игры выиграли. Не могу сказать, что мы играли плохо, хуже, чем «Брага». Нам не повезло с реализацией моментов. Мы создали их больше, чем «Брага».
– В чём был смысл выпускать Мирзова? По последним матчам казалось, что это единственный человек, который в основном составе играть не может.
– По игрокам индивидуально не буду ничего говорить. Все ошибки будут высказаны и проанализированы вместе с игроками. Если мы сегодня проиграли, то проиграли все, это командный вид спорта.
– Президент «Славии» сказал, что «Спартак» сделал хорошее предложение по Кралю. После вылета из Лиги Европы вам нужен ещё один опорник?
– Так как мы перестраиваем команду, нам нужны игрок желательно высокого уровня. Мы строим команду по определённым принципам игры. Будут игроки и приобретаться, и покидать команду. Сейчас идёт серьёзное перестроение, и это самое главное, что происходит в команде. Мне нравится, как игроки работают, какое в коллективе настроение. Сегодня нам больно за то, что мы не сделали результат, но мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что.
– Вы говорите, что строите команду по определённому принципу. Но за 9 месяцев 90% болельщиков и коллег так и не поняли, что такое футбол по Кононову.
– Вы увидите, я надеюсь…
– Я несогласен с коллегой и понимаю, что это за футбол. Но считаю, в опорную зону усиление нужно.
– Конечно, это мы понимаем уже давно. У нас ушли ключевые игроки, которые ранее показывали результат в «Спартаке». Нацеленность есть, руководство всё понимает.
Олег Кононов: не могу сказать, что "Спартак" играл хуже, чем "Брага". Мы создали больше моментов
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение от "Браги" и вылет команды из Лиги Европы.
Фото: ТАСС
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