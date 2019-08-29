Олег Кононов: не могу сказать, что "Спартак" играл хуже, чем "Брага". Мы создали больше моментов

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение от "Браги" и вылет команды из Лиги Европы.

Фото: ТАСС