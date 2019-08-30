Рикарду Орта: Любой, кто думает, что "Спартак" слаб, жестоко ошибается, но "Брага" была очень сильна

Полузащитник "Браги" Рикарду Орта прокомментировал гостевую победу команды над московским "Спартаком" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счётом 2:1 и попадание в групповой этап турнира.

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"Мы достигли нашей первой цели. Любой, кто думает, что "Спартак" слаб, жестоко ошибается, но мы были очень сильны.Тренер передаёт нам идеи, а команда в ответ показывает хороший результат. Посмотрим, что будет на групповом этапе, но сейчас нашей задачей было пройти квалификацию", - сказал Орта.Московский "Спартак" не сумел выйти в групповой этап Лиги Европы, дважды проиграв "Браге" в раунде плей-офф квалификации турнира.