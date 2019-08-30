» » Рикарду Орта: Любой, кто думает, что "Спартак" слаб, жестоко ошибается, но "Брага" была очень сильна

Рикарду Орта: Любой, кто думает, что "Спартак" слаб, жестоко ошибается, но "Брага" была очень сильна

Полузащитник "Браги" Рикарду Орта прокомментировал гостевую победу команды над московским "Спартаком" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счётом 2:1 и попадание в групповой этап турнира.
фото: AS
"Мы достигли нашей первой цели. Любой, кто думает, что "Спартак" слаб, жестоко ошибается, но мы были очень сильны.

Тренер передаёт нам идеи, а команда в ответ показывает хороший результат. Посмотрим, что будет на групповом этапе, но сейчас нашей задачей было пройти квалификацию", - сказал Орта.

Московский "Спартак" не сумел выйти в групповой этап Лиги Европы, дважды проиграв "Браге" в раунде плей-офф квалификации турнира.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Брага Лига Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Криштиану Роналду: надеюсь, "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов, но не всегда побеждает фаворит
Александр Зинченко — о жеребьёвке ЛЧ: три года подряд "Шахтёр" - как это вообще возможно?
Евгений Ловчев: не ожидал такой бездарной игры от "Спартака", у команды нет еще сыгранности, нет рисунка и нет класса 3
ЦСКА до закрытия трансферного окна может подписать опорного полузащитника 2
Кажется, ЦСКА психанул после срыва перехода Гомеса: до «Тамбова» Гогуа почти не играл три года 5
Дмитрий Селюк: переход Гогуа — это суперсделка для ЦСКА как в спортивном, так и в экономическом плане 5
ЦСКА согласовал переход нападающего Николая Комличенко 7
Юрген Клопп - об итогах жеребьёвки ЛЧ: опять "Наполи". Но будет очень интересно, это точно
Кого получат ЦСКА и "Краснодар"? Начало жеребьёвки в 14:00 15
Василий Кикнадзе: ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, а радует
Андрей Тихонов: ответный матч показал, что уровень мастерства футболистов "Браги" выше уровня игроков "Спартака" 14
Рикарду Орта: Любой, кто думает, что "Спартак" слаб, жестоко ошибается, но "Брага" была очень сильна 3
ЦСКА выпустил видеоролик, посвящённый переходу Седрика Гогуа 5
Дидье Дешам: Мбаппе стоит воспользоваться паузой, чтобы перезарядить батарейки
Провалы «Спартака» в квалификации еврокубков - диагноз. Кононов не стал исключением 18
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав со своим "Коринтиансом" вышел в 1/2 финала Южноамериканского кубка
Павел Недвед: у "Локомотива" есть значимые легионеры, это хитрая команда
"Интер" опубликовал первые фото Алексиса Санчеса в клубной форме
Россия может лишиться 6-го места в рейтинге УЕФА уже после 1-го тура группового этапа еврокубков 11
"Локомотив" опубликовал свой календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов 2
Василий Уткин обратился к Леониду Федуну: вы опоздали со всеми новичками. Потому и вылетели из Лиги Европы 26
Гус Тиль отказался общаться с прессой после поражения от "Спартака" от "Браги" 3
Бартомеу, Месси, Надаль, Газоль и другие спортсмены поддержали Луиса Энрике 2
Илья Геркус: "Локомотив" будет бороться за 3-е место в Лиге чемпионов и путевку в Лигу Европы 2
Геннадий Орлов: могу сказать, что фортуна в жеребьевке Лиги чемпионов улыбнулась "Зениту" 5
Брайан Идову: ох, нифига себе. Иногда - чем сложнее, тем лучше
Владислав Игнатьев: всю жизнь мечтал сыграть против Роналду! Криш, иди сюда! 3
Артем Дзюба: очень хотел "Реал". В этом плане "Локо" повезло, зато у "Зенита" есть шанс выйти из группы 4
Бенедикт Хеведес: у "Локомотива" есть возможность побеждать даже в такой сильной группе
Бранислав Иванович: есть желание вернуть должок "Лейпцигу" 1
Все новости