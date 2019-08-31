"Я в целом доволен жребием, так и хотел, чтобы ЦСКА попался. А вот "Лудогорец" не особо хотел — уже проходили их в отборе Лиги чемпионов. Просто с ними не будет: постоянный участник еврокубков, много бразильцев. "Эспаньол" — испанская команда, глупо не считать ее фаворитом. Но и у ЦСКА пусть и юная, но классная команда.
На то, что выпал ЦСКА, никто из украинских игроков команды никак не отреагировал. "Ну ЦСКА и ЦСКА, ладно". Вы, наверное, на политику намекаете? Нет, ничего не было", — сказал Сигневич в интервью Sport24.
Форвард "Ференцвароша" Сигневич: доволен жребием Лиги Европы, так и хотел, чтобы ЦСКА попался
Нападающий "Ференцвароша" Николая Сигневич рассказал, как отреагировал на жеребьевку группового раунда Лиги Европы, по итогам которой венгерский клуб сыграет в квартете с ЦСКА, болгарским "Лудогорцем" и испанским "Эспаньолом".
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