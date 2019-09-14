Защитник "Краснодара" Урош Спаич оценил выступление команды в РПЛ и поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Базелем" на групповом этапе Лиги Европы.
"Наше лидерство в РПЛ показывает, что мы на верном пути. Но нам нужно еще добавить, надо улучшать игру и двигаться дальше. Сейчас только начало чемпионата, впереди много игр. «Краснодар» красиво смотрится на первой строчке, но у нас впереди много сложных игр. Думаю, что в борьбе за чемпионство в этом сезоне многое будет зависеть именно от нас.
Что касается "Базеля", то это хорошая команда, тем более играть будем у них дома. Будет тяжело, но я уверен в нашей команде, мы можем победить швейцарцев. Мы постараемся владеть мячом и плавно переходить в атаку. Если мы сыграем на своем уровне, то у нас будут хорошие шансы на победу", - цитирует Спаича ФК "Краснодар".
Урош Спаич: "Краснодар" может обыграть "Базель" в Лиге Европы
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