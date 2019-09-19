Сергей Петров: "Краснодар" попал в непростую группу, соперники одинаковые по уровню
Защитник "Краснодара" Сергей Петров поделился ожиданиями от выступления на групповом этапе Лиги Европы. "Горожанам" досталась довольно сложная группа с крепкими соперниками: испанский "Хетафе", турецкий "Трабзонспор" и швейцарский "Базель".
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
"Я бы сказал, что "Краснодар" попал в непростую группу. Все соперники примерно одинаковые по уровню. Так что будем усердно работать, чтобы преодолеть этот этап еврокубка и выйти в плей-офф", — сказал "Известиям" Петров.
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