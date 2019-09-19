Сергей Петров: "Краснодар" попал в непростую группу, соперники одинаковые по уровню

Защитник "Краснодара" Сергей Петров поделился ожиданиями от выступления на групповом этапе Лиги Европы. "Горожанам" досталась довольно сложная группа с крепкими соперниками: испанский "Хетафе", турецкий "Трабзонспор" и швейцарский "Базель".

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив