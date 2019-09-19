"Краснодар" в матче с "Базелем" потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" в гостях был разгромлен швейцарским "Базелем" со счетом 0:5.Это поражение стало самым крупным в еврокубковой истории "Краснодара". На групповом этапе Лиги Европы сезона-2014/15 "быки" со счетом 1:5 проиграли немецкому "Вольфсбургу", а в нынешнем сезоне пропустили четыре безответных мяча от греческого "Олимпиакоса" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.