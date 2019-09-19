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Виктор Гончаренко: поражение от "Лудогорца" не трагедия, но это холодный душ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем" (1:1).

"Такие матчи тоже нужно пережить, их трудно принять, но надо. Когда 17-летний защитник выходит… Команда молодая сама по себе. Мы проиграли в скорости, в работе с мячом. Мы легко расставались с мячом, теряли на всех участках поля.

Трагедией это нельзя назвать, но большое разочарование, холодный душ. Это опыт, Дивеев и Карпов не играли в таких матчах, это сказывается.

Состав был такой из-за физических тестов, понимали, что Чалову и Ильзату нужно дать паузу. Но это сказалось, потому что нападающие не цеплялись за мячи.

Голы разобрать пока сложно, но Карпов выглядел неплохо. Понятно, что нельзя быть довольным защитой, но он принял несколько смелых решений", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".


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Теги: Гончаренко Лудогорец ЦСКА
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