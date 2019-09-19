Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал тот факт, что нападающий команды Федор Чалов начал матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лудогорца" на скамейке запасных.
"Не думаю, что Чалова посадили на скамейку из-за того, что он не забивает последние матчи. По-моему, Федор все еще играет хорошо. Уверен, его берегут для "Краснодара", в воскресенье он сыграет. Я тоже надеюсь.
Дебют Карпова? Пока рано судить, но в целом мне нравится, как он действует. Вадим молодой, но очень перспективный", - цитирует Шарлию Sport24.ru.
Звонимир Шарлия: уверен, Чалов остался в запасе, потому что его берегут для матча с "Краснодаром"
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