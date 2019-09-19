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Игорь Дивеев: приношу болельщикам ЦСКА извинения за матч с "Лудогорцем"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал поражение от "Лудогорца" (1:5) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Останется внутри команды то, что было в перерыве. Гончаренко сказал играть как и в первом тайме, просто добавить в прессинге. Болельщикам могу сказать спасибо за поддержку. Они потратили три часа, чтобы приехать сюда. От всей команды приношу им извинения. Постараемся исправиться в следующих матчах", - цитирует Дивеева "Матч ТВ".


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Теги: Дивеев ЦСКА Лудогорец
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