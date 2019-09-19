В четверг, 19 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Лудогорец" — ЦСКА. Встреча прошла в Болгарии и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
Это поражение для ЦСКА стало самым крупным в истории в матчах Лиги Европы/Кубка УЕФА. Предыдущий антирекорд команда установила в 1/4 финала ЛЕ-2017/18, проиграв в гостях лондонскому "Арсеналу" (1:4).
В следующем туре ЦСКА примет в Москве "Эспаньол". Встреча состоится 3 октября.
Спорт24
ЦСКА потерпел самое крупное поражение в истории выступления в Лиге Европы и Кубке УЕФА
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