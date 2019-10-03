Под свист полупустого стадиона. Дела «Краснодара» давно не были так плохи

После разгрома в «Базеле» тренеры «Краснодара» сменили состав более чем на половину. После матча Матвеев признал, что со стартовым сочетанием они не угадали, хотя сейчас действительно трудно сказать, кто в «Краснодаре» основной игрок, а кто резервист – играют не очень и порой присаживаются почти всё.
Но победный матч с «Арсеналом» повода для широкой ротации не дал. Стоцкого сменил Намли, но, что важнее, вместо Ари появился центральный защитник Спайич. Проблему качества обороны в европейских матчах «Краснодар» вознамерился решить количеством?
«Краснодар» теряет не только себя, но и зрителя
Претензия к «Краснодару» последних лет – нахождение на одном уровне, отсутствие шага вперёд. Стабильно нестыдное выступление в еврокубках, стабильно полный стадион – этого уже становилось мало.
Но в текущем сезоне «Краснодар» теряет и это. В матче с «Хетафе» было дико видеть кучу пустых мест на стадионе, который всегда отлично заполняется на игры против ненаших. Да и собравшаяся публика в первом тайме только и делала, что свистела.
#печальбеда
Свистеть было от чего: в начале встречи «Краснодар» ещё обозначил какую-то борьбу за инициативу, но без особого сопротивления уступил её. При том, что «Хетафе» не особо любит катать мяч и является классической маленькой командой, успешно играющей от соперника.
Фьолусон в опорной зоне явно был не лучшим вариантом для контроля мяча и перехода из обороны в атаку. Ещё и Вандерсон, который мог протащить сам, не в строю. В борьбе дела тоже обстояли печально. «Хетафе» атаковал не очень изобретательно, штамповал угловые, но свои моменты создавал и один из них реализовал.
До перерыва Сафонова дважды спас каркас ворот, но между этими моментами никакого спасения «Краснодар» не нашёл. Олссон мало того что не продвигал мяч вперёд, он его ещё и потерял, организовав голевую атаку на собственные ворота.
? Гол Анхеля в ворота «Краснодара» на 36-й минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2019
? Смотрите параллельные матчи Лиги Европы в мультитрансляции #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/6DxMqx50Ip pic.twitter.com/fAk9Hqtcsq
1:8
«Краснодар» по ходу сезона пугает цифрами, но это всё-таки не новый уровень после 0:4 и 0:5. Речь о статистике ударов после первого тайма. Впрочем, судя по ней, чёрно-зелёные могли лететь к перерыву и 0:3, учитывая два попадания в каркас.
Просто ужасало то, как изменился «Краснодар» по сравнению с прошлым сезоном. Все эти Ольссоны, Намли, Вильены, Берги, Фьолусоны удручали: казалось, они и не умеют играть в футбол, и не хотят. «Мне сегодня как-то не бежалось, не прыгалось, и вообще я не готов», – бессмертная фраза двоеборца (лыжи+прыжки с трамплина) Масленникова как раз для таких случаев.
Новая надежда…
Мусаев в очередной раз прогадал с составом: выбор более оборонительной модели лишил команду какой-либо атакующей игры и не улучшил положение дел в обороне (пропустили всего 1, но про каркасы я уже говорил). В перерыве всё равно пришлось вместо Фьолусона выпускать Ари, который в свои 33 почему-то не готов играть в стандартном европейском графике. Однако в менее богатые клубы, играющие только в чемпионате России, он почему-то не торопится.
И всё-таки выход Ари оживил игру: за 7 минут второго тайма «Краснодар» пробил в 3 раза больше, чем до перерыва. Хозяева стали лучше цепляться за мячи впереди, раскручивать атаки, зарабатывать стандарты.
…прожила недолго
Но результат дал стандарт «Хетафе»: Берг почему-то оказался рядом с двумя соперниками, не успел ни за одним и никак не помешал Анхелю оформить дубль. Вот тут можно было начинать рассуждать о падении нашего футбола, деградации «Краснодара», провале нового созыва команды Галицкого, задуматься, что Мусаев неспроста до сих пор не имеет лицензии…
? Дубль Анхеля в матче #КраснодарХетафе.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2019
? Смотрите онлайн Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/6DxMqx50Ip pic.twitter.com/F4k7goLbQL
Что, наконец, это не Лига Европы не соответствует амбициям наших клубов, а нынешние ЦСКА и «Краснодар» не соответствуют её уровню. Недаром Гончаренко после «Эспаньола», 18-й команды Примеры сказал: «Мы научились дожимать, но в РПЛ, а тут совсем другая игра».
Не всё так плохо или всё не так уж плохо?
Ответ на этот вопрос зависел от итога достойной по игре концовки. «Краснодар» принято считать командой бесхарактерной, вешающей нос, если что-то идёт не так. Но матч с ЦСКА частично опроверг это мнение. Частично, потому что результата команда Мусаева/Матвеева так и не добилась.
Сегодня чёрно-зелёные ввязались в похожее спасение утопающих: на 70-й минуте Ари проходом при помощи Шапи сократил отставание, на 80-й Тимор сократил количество соперников «Краснодара», получив вторую жёлтую, а ещё минут через 5 хозяевам удалась первая комбинация из репертуара той прошлогодней команды, за которую хотелось болеть. Шапи, Петров и Ари сделали всё шикарно, а вот Уткин ткнул и не туда, и не так. Спасителем должен был становиться Берг, но магический с дублями шведа и Мелкадзе 10-й тур РПЛ позади…
Запоминается последнее, потому и после ЦСКА, и после «Хетафе» у «Краснодара» могут появиться какие-то положительные эмоции, да вот только очков от них не прибавляется, причём в будущей перспективе, судя по всему, тоже, – эмоциональный фон от «были близки, но не смогли», становится несильно лучше. Работа над ошибками если и ведётся, то тоже ни к чему не приводит, если не считать прогрессом 2 пропущенных мяча после пяти.
Лига Европы
2 тур
2 тур
"Краснодар" - "Хетафе" - 1:2
Голы: Ари, 69 - Анхель, 36, 61.
Голы: Ари, 69 - Анхель, 36, 61.
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Фьолусон (Ари, 46), Олссон (Уткин, 74), Вильена, Намли (Фернандеш, 70), Сулейманов, Берг.
"Хетафе": Кикицола, Кабрера, Бруно, Рауль Гарсия, Ньом, Фаджр, Тимор, Кенеди (Кукурелла, 76), Портильо (Джейсон, 72), Галлего, Анхель (Максимович, 84).
Предупреждения: Вильена, 40, Фьолусон, 42, Берг, 52, Бруно, 62, Ари, 63, Тимор, 63, Гарсия, 75, Анхель, 83.
Удаление: Тимор, 81.