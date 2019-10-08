"Да, Лига Европы приносит ЦСКА деньги. Да. Что бы ни нес коллега Черданцев. Он тут как раз выступал по ходу одной трансляции, что нашим-то Лига Европы не нужна, потому что деньги она приносит только весной на высокой стадии. Ну, это потому, что не соображает человек вообще ничего. Он призовые считает. А считать надо еще собственный еврорейтинг ЦСКА. Который, когда команда попадет в ЛЧ, уже на старте принесет ей совершенно иной барыш — за рефтинг.
И еще считать надо стоимость игроков. Которая поднимается именно от выступлений в Европе. Ну, еще за сборные. А для ЦСКА продажа игроков — жизнь. Но вот такова мера понимания комментатора федерального уровня, а также того умника, который обратил на смехотворные призовые ЛЕ его внимание. Его ж осенило. Значит, выяснение "убыточности" произошло вдруг", — написал Уткин.
Напомним, ЦСКА в двух стартовых турах группового этапа Лиги Европы потерпел поражения от "Эспаньола" и "Лудогорца". В третьем туре ЦСКА на "ВЭБ Арене" 24 октября примет "Ференцварош".
Уткин: Лига Европы приносит ЦСКА деньги, что бы ни нес Черданцев
Известный журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале указал на неточность комментатора Георгия Черданцева.
Фото: РИА Новости
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