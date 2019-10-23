» » С. Ребров: ЦСКА 100 процентов не заслуживал поражения от "Лудогорца" со счетом 1:5

С. Ребров: ЦСКА 100 процентов не заслуживал поражения от "Лудогорца" со счетом 1:5

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против ЦСКА, передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.

- Перед игрой с ЦСКА советовались с Сергеем Кузнецовым, который работал в "Спартаке"?

- Конечно, я знаю и Сергея, и его отца. Конечно, если бы мы играли со "Спартаком", то посоветовался с Сергеем. Но сейчас есть интернет, и я знаю о ЦСКА достаточно много.

- С какими чувствами возвращаетесь в Россию? Вы еще не играли на этом стадионе.

- Да, я играл в России, и выиграл чемпионат с "Рубином" в своем последнем сезоне. И это совсем другая история. Если бы вы не напомнили, я бы и не вспомнил сегодня. Сейчас у меня другие задачи, другая команда, мы играем в Лиге Европы, это важный турнир для команды, Будапешта и всей Венгрии.

- Общались ли вы с Сергеем Семаком или с Курбаном Бердыевым?

- По поводу чего?

- По поводу ЦСКА.

- Семака я уважаю за работу в "Зените". Он супер-игрок и талантливый тренер, которые даже в его возрасте имеет серьезную перспективу. Но сейчас совсем другая игра. Я общаюсь с Сергеем достаточно по поводу его карьеры, его игроков. Но по поводу ЦСКА я не общался. Он не выдавал секреты российской команды.

- Можете дать оценку ЦСКА? Что ждете от этой команды?

- Все знают ЦСКА, его представлять не надо. Они каждый год играет в Европе, чаще в Лиге чемпионов. Команда показывает очень интенсивный футбол. Не многие команды в России показывают такой футбол, как ЦСКА. Все игроки нацелены на быстрый отбор мяча. В середине поля хорошие игроки, которые держат мяч плюс работают интенсивно. Впрочем, как и крайние, как и тройка центральных защитников. Думаю, ЦСКА можно охарактеризовать как команду, которая играет в очень интенсивный футбол плюс имеет очень хороший подбор футболистов.

- Удивлены местом ЦСКА в таблице?

- ЦСКА 100 процентов не заслуживал поражение 1:5 с "Лудогорцем". С "Эспаньолом" - тоже. Испанцы забили два, но практически ничего не создали. Но это футбол.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Шашков: хотелось, чтобы решение КДК по Анюкову было мягче
"Зенит" в Лейпциге в том же составе, что против "Ростова". Ждем 6:1? Онлайн главного матча среды 2
Промес - в старте "Аякса" на матч против "Челси" 1
"РБ Лейпциг" - "Зенит": стали известны стартовые составы команд 7
С. Ребров: ЦСКА 100 процентов не заслуживал поражения от "Лудогорца" со счетом 1:5
Украинский игрок "Ференцвароша": матч с российским клубом? Я не делю игры на принципиальные и нет
Адвокат Алдонина: судья не заметила дела других футболистов, ей нужно время
Анюков дисквалифицирован на два матча 1
Божович дисквалифицирован на три матча, еще два - условно 3
"Барселона" заинтересована в приобретении форварда "Интера" Мартинеса 1
Варга: если Чалов забьёт 3 гола, а "Спартак" 4 – думаете, он будет праздновать?
"Спартак-2" разгромил "Факел", Нимели и С. Бакаев забили по три гола 3
Набабкин тренируется в общей группе ЦСКА
"Зенит" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА 1
Де Лигт: у "Локомотива" почти не было ударов по воротам
Панов: Дзюбе подошел бы чемпионат Испании или Франции 5
Сенников: "Ювентус" воспользовался усталостью "Локомотива" 1
Кержаков: шансы "Зенита" и "Лейпцига" равны
Семак описал свою тренерскую философию 1
Гвардиола — об удалении Фодена: возможно, я должен заплатить ему за хорошую игру 1
"Зенит" может провести концовку сезона-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ на "Газпром Арене" 4
Онлайн-кинотеатр ivi приобрел права на показ РПЛ, Лиги чемпионов и Лиги Европы 2
Гончаренко: если на поле есть Сигурдссон и Сантос, нужно поломать голову, как действовать 1
Дебош погибшего футболиста в отделении полиции попал на камеру (видео) 1
Адвокат Хохлова и Алдонина: новый судья по делу будет открыто конфликтовать и нарушать процесс 2
Гончаренко: спаренные матчи определяют судьбу группы
"МЮ" рассматривает возглавлявшего "РБ Лейпциг" Рангника на пост главного тренера
Обляков: насколько я готов? Легко проведу на поле 90 минут
Лебедев: если бы матч длился не 90 минут, а 75, то "Локомотив" одержал бы победу 5
Тарханов назвал бредом информацию о его увольнении из "Пюника"
Все новости