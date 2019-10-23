С. Ребров: ЦСКА 100 процентов не заслуживал поражения от "Лудогорца" со счетом 1:5

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против ЦСКА, передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
- Перед игрой с ЦСКА советовались с Сергеем Кузнецовым, который работал в "Спартаке"?
- Конечно, я знаю и Сергея, и его отца. Конечно, если бы мы играли со "Спартаком", то посоветовался с Сергеем. Но сейчас есть интернет, и я знаю о ЦСКА достаточно много.
- С какими чувствами возвращаетесь в Россию? Вы еще не играли на этом стадионе.
- Да, я играл в России, и выиграл чемпионат с "Рубином" в своем последнем сезоне. И это совсем другая история. Если бы вы не напомнили, я бы и не вспомнил сегодня. Сейчас у меня другие задачи, другая команда, мы играем в Лиге Европы, это важный турнир для команды, Будапешта и всей Венгрии.
- Общались ли вы с Сергеем Семаком или с Курбаном Бердыевым?
- По поводу чего?
- По поводу ЦСКА.
- Семака я уважаю за работу в "Зените". Он супер-игрок и талантливый тренер, которые даже в его возрасте имеет серьезную перспективу. Но сейчас совсем другая игра. Я общаюсь с Сергеем достаточно по поводу его карьеры, его игроков. Но по поводу ЦСКА я не общался. Он не выдавал секреты российской команды.
- Можете дать оценку ЦСКА? Что ждете от этой команды?
- Все знают ЦСКА, его представлять не надо. Они каждый год играет в Европе, чаще в Лиге чемпионов. Команда показывает очень интенсивный футбол. Не многие команды в России показывают такой футбол, как ЦСКА. Все игроки нацелены на быстрый отбор мяча. В середине поля хорошие игроки, которые держат мяч плюс работают интенсивно. Впрочем, как и крайние, как и тройка центральных защитников. Думаю, ЦСКА можно охарактеризовать как команду, которая играет в очень интенсивный футбол плюс имеет очень хороший подбор футболистов.
- Удивлены местом ЦСКА в таблице?
- ЦСКА 100 процентов не заслуживал поражение 1:5 с "Лудогорцем". С "Эспаньолом" - тоже. Испанцы забили два, но практически ничего не создали. Но это футбол.
С. Ребров: ЦСКА 100 процентов не заслуживал поражения от "Лудогорца" со счетом 1:5
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