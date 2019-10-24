Венгерский футбольный агент Шандор Варга рассказал, как в Будапеште отреагировали на поражение "Ференцвароша" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с загребским "Динамо" (0:4).
"Поражение "Ференцвароша" в матче с загребским "Динамо2? Чудеса в футболе ещё случаются, но тут мы сразу понимали: "Динамо" объективно выше уровнем. Удачные игры в Загребе или в Барселоне, где могли даже выиграть у "Эспаньола", не означают, что "Ференцварош" сильнее. Игра в Будапеште высветила реальное соотношение сил на данный момент. Конечно, болельщики были расстроены, а их у "Ференцвароша" 2 миллиона – в 10-миллионной стране!" — рассказал Варга в интервью "Чемпионату".
Варга: за "Ференцварош" болеют 2 млн в 10-миллионной стране
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