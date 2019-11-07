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Шапи-Сулейманов: сегодня "Краснодар" играл в "бей-беги"

Нападающий "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов прокомментировал победу своей команды в матче Лиги Европы против "Трабзонспора".

– Насколько тяжелой оказалась для вас?
– На самом деле, игра была тяжелой. У нас плотный график, и три неполноценных дня для восстановления до игры с "Локо". Нам надо будет восстанавливаться после этой игры, что была тяжелой. Для меня – тяжелой точно.

– Какие моменты стали особенно непростыми?
– Думаю, в начале матча, когда надо было разбегаться. Начало матча и концовка были тяжелыми, а между этим было нормально.

– Счет 3:1 был сегодня, 2:0 – в предыдущей игре с этим соперником. Какая игра была тяжелее?
– Мне кажется, что эта – домашняя. Там мы контролировали игру, а сегодня мы играли в "бей-беги".

– Что вообще можно сказать по поводу "Трабзонспора"?
– У них хорошая команда. Правда, состав вышел не основной. Но разницы не было, с кем играть. Мы вышли со своим настроем – взять три очка. Шансы выйти из группы есть, но надо взять три очка в игре с "Базелем".

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Шапи-Сулейманов Краснодар Трабзонспор
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