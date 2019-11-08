Два гражданина России остаются под арестом после стычек с участием фанатов ЦСКА в Будапеште

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Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА-«Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные росграждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания. pic.twitter.com/40TT65ZPHU