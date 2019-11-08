Два гражданина России остаются под арестом после стычек с участием фанатов ЦСКА в Будапеште

??????— Russian Embassy, HU (@RusEmbHungary) November 8, 2019
Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА-«Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные росграждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания. pic.twitter.com/40TT65ZPHU
Как сообщает официальный твиттер российского посольства в Венгрии, остальные граждане России, ранее задержанные полицией, освобождены из-под стражи.
"Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА — "Ференцварош" 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные российские граждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания", — говорится в сообщении.