Сульшер взял на матч с "Астаной" 10 футболистов, не имеющих ни одной игры за главную команду "МЮ"

Стал известен список футболистов "Манчестер Юнайтед", которые отправятся в Нур-Султан на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Астаны". Игра состоится 28 ноября.Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер включил в список сразу 10 молодых футболистов, ранее ни разу не игравших за основную команду "красных дьяволов".Это Дилан Левитт, Ларджи Рамазани, Этан Лэирд, Теден Менги, Дишон Бернард, Этан Галбрэйт, Арнау Пигмал, Матей Ковар, Д’Мани Бугейл-Меллор и Макс Тэйлор. Примечательно и то, что Тэйлор лишь 12 месяцев назад начал проходить курс химиотерапии — у юного футболиста был обнаружен рак.Также в Нур-Султан полетели следующие игроки: Ли Грант, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Джеймс Гарнер, Джесси Лингард, Тахит Чонг, Анхель Гомес, Мейсон Гринвуд.