» » Сульшер взял на матч с "Астаной" 10 футболистов, не имеющих ни одной игры за главную команду "МЮ"

Сульшер взял на матч с "Астаной" 10 футболистов, не имеющих ни одной игры за главную команду "МЮ"

Стал известен список футболистов "Манчестер Юнайтед", которые отправятся в Нур-Султан на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Астаны". Игра состоится 28 ноября.

Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер включил в список сразу 10 молодых футболистов, ранее ни разу не игравших за основную команду "красных дьяволов".

Это Дилан Левитт, Ларджи Рамазани, Этан Лэирд, Теден Менги, Дишон Бернард, Этан Галбрэйт, Арнау Пигмал, Матей Ковар, Д’Мани Бугейл-Меллор и Макс Тэйлор. Примечательно и то, что Тэйлор лишь 12 месяцев назад начал проходить курс химиотерапии — у юного футболиста был обнаружен рак.

Также в Нур-Султан полетели следующие игроки: Ли Грант, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Джеймс Гарнер, Джесси Лингард, Тахит Чонг, Анхель Гомес, Мейсон Гринвуд.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед Астана
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Семин: после Нового года у "Локомотива" будет другая команда 1
Бос: Миранчуки могли бы усилить "Байер"
Семин: уверен, болельщики "Локомотива" очень разочарованы. Хочу перед ними извиниться 3
Лебедев: 4-е место "Локо" в группе ЛЧ второй год? А ЦСКА проигрывает "Лудогорцу" 2
Главный тренер "Байера": мы заслужили победу над "Локомотивом"
В соперниках наконец не гранд? Так поможем ему! Оценки «Локомотива» за матч с «Байером» 2
Дембеле: "Лион" сможет удачно сыграть в атаке против "Зенита" и без Депая
Сульшер взял на матч с "Астаной" 10 футболистов, не имеющих ни одной игры за главную команду "МЮ"
«Локомотив» попрощался с еврокубками, бесславно уступив «Байеру» 11
"Галатасарай" сыграл вничью с "Брюгге"
"Локомотив" потерпел поражение от "Байера" 48
Назван футболист, причинивший наибольший вред атмосфере своими авиаперелетами. Он играет в "ПСЖ" 3
Генеральный менеджер Virtus.pro перейдет на работу на проекте, связанном с ЧМ-2022 в Катаре
"Манчестер Сити" - "Шахтер": стали известны составы команд
"Ювентус" - "Атлетико": Роналду и Дибала выйдут в стартовом составе
"Реал" - "ПСЖ": Иско выйдет в старте, Бэйл - в запасе
Защитник "Барселоны" Тодибо может перейти в "Ювентус"
Главным тренером сборной Румынии назначен ее бывший футболист
"Динамо" выиграло дело на 750 тыс. евро, связанное с оформлением перехода Рауша в январе 2018 года 1
Защитник "Шахтера": каждый футболист нашей команды мог бы играть в "Манчестер Сити" 2
Попов: "Ростов" очень заряжен на матч и хочет победить в матче с "Уралом" 1
"Торпедо" расторгло контракт с Максимовым, который перешел в команду летом
Караваев: мы не делим матчи на важные и нет. Будем стараться выиграть и у "Лиона", и у "Спартака"
Семак: нужно сохранять концентрацию и не забывать о сопернике, который тоже хочет выиграть
В СМИ утекла информация об обладателе "Золотого мяча" за 2019 год 6
Опубликован рейтинг лучших тренеров сборных в 2019 году. В нем есть Шевченко, но нет Черчесова 2
"Локомотив" - "Байер": стали известны стартовые составы 18
Клопп признан лучшим клубным тренером 2019 года по версии IFFHS
Отец Кавани: сказал Эдинсону, что он выиграет все во Франции, но никогда - Лигу чемпионов
Тухель: с Неймаром совсем непросто справляться 1
Все новости