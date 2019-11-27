» » Газинский: у "Краснодара" завтра есть возможность взять реванш у "Базеля"

Газинский: у "Краснодара" завтра есть возможность взять реванш у "Базеля"

Полузащитник сборной России и "Краснодара", недавно вернувшийся в строй после травмы, посетил пресс-конференцию перед игрой с "Базелем" в Лиге Европы.

– Юрий, как ваше самочувствие после возвращения? Что можете сказать о первой игре с "Базелем"? Вас не хватило в той игре, как считаете?
– Набираю концдиции, форму постепенно. Чувствую себя хорошо. Что касается игры с "Базелем": смотрел, конечно, наблюдал, переживал. Тот матч сложился не так, как хотели. Это неудачное поражение, но не скажу, что там не хватило меня. В целом у команды не все получилось. Думаю, счет не был по игре, но завтра есть возможность взять реванш.

– Есть понимание, какие сильные качества позволяют "Базелю" занимать первое место в группе? Как этому противостоять.
– На этом этапе в принципе нет слабых команд. "Базель" – команда с историей. Тренерский штаб нам покажет, как действовать против этого соперника, укажет на наши предыдущие ошибки и выделит сильные стороны соперника. Я думаю, что мы так подготовимся к этому матчу, чтобы показать качественный футбол.

– Вы вернулись в команду, где уже есть новая средняя линия. Есть ли уже полное понимание с новыми партнерами?
– Сказать, что полное понимание – нет такого. Я пропустил много, и пришли новые ребята в команду. Мы сыгрываемся. В любом случае нужно время. Я считаю, что все пришедшие футболисты – квалифицированные, просто надо время, чтобы понять друг друга лучше.

Источник: www.rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Краснодар Газинский Базель
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба "Хаммарбю"
Футбольное агентство рэпера Тимати будет ликвидировано
"Три года прошло, а эмоции до сих пор переполняют". "Краснодар" вспомнил о победе над "Зенитом"
"Локомотив": у нас отобрали очки, но никто не сможет отнять нашу веру 13
Матвеев: травмированные игроки "Краснодара" вернулись. У нас развязались руки
Моуринью: в перерыве матча с "Олимпиакосом" пришлось быть мягкой версией самого себя
Обухов — лучший игрок РПЛ в ноябре 1
Лучшим тренером РПЛ в ноябре признан Первушин из "Тамбова" 4
Газинский: у "Краснодара" завтра есть возможность взять реванш у "Базеля"
Сарри: игры Лиги чемпионов больше мотивируют "Ювентус", чем Серия А
Тухель объяснил свое решение оставить Неймара в запасе на матч с "Реалом"
"Спортинг" объявил о продлении контракта с Фернандешем
Читерский гол Дибалы, празднование игроков «Брюгге» на две красных карточки. О том, что вы могли пропустить в Лиге чемпионов 1
Каштру: ничья на выезде с "Манчестер Сити" — это фантастика
Леонардо: Мбаппе 100% останется в "ПСЖ"
Симеоне: "Ювентус" кроме момента с голом ничего не создал, но мы сами не забили вообще ничего 1
Леонардо — о судействе в матче с "Реалом": не хочу верить, что это заговор против "ПСЖ"
Верратти: думаете, это возможно — приехать в Мадрид и не испытать проблем? 1
Тухель: игроки "ПСЖ" и не думали сдаваться в матче с "Реалом"
Гвардиола: "Манчестер Сити" сделал дело в одном турнире, теперь сфокусируемся на АПЛ
Комличенко: в раздевалке поддержали Дзюбу. Не дадим никого в обиду 15
Влашич признан автором лучшего гола ноября в РПЛ 2
Моуринью — 1-й тренер, выходивший в плей-офф ЛЧ с 6 разными клубами
"ПСЖ" забил 2 гола "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" за рекордно короткое время
Азар получил травму в матче с "ПСЖ". Есть подозрение на рецидив
Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя
"Бавария" повторила рекорд "Боруссии" среди немецких клубов в Лиге чемпионов
Моуринью извинился перед Дайером за замену в матче с "Олимпиакосом"
Левандовски — о своем покере: у меня голевая зависимость
Зидан сравнялся с Моуринью по количеству матчей на посту главного тренера "Реала"
Все новости