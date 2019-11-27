Полузащитник сборной России и "Краснодара", недавно вернувшийся в строй после травмы, посетил пресс-конференцию перед игрой с "Базелем" в Лиге Европы.
– Юрий, как ваше самочувствие после возвращения? Что можете сказать о первой игре с "Базелем"? Вас не хватило в той игре, как считаете?
– Набираю концдиции, форму постепенно. Чувствую себя хорошо. Что касается игры с "Базелем": смотрел, конечно, наблюдал, переживал. Тот матч сложился не так, как хотели. Это неудачное поражение, но не скажу, что там не хватило меня. В целом у команды не все получилось. Думаю, счет не был по игре, но завтра есть возможность взять реванш.
– Есть понимание, какие сильные качества позволяют "Базелю" занимать первое место в группе? Как этому противостоять.
– На этом этапе в принципе нет слабых команд. "Базель" – команда с историей. Тренерский штаб нам покажет, как действовать против этого соперника, укажет на наши предыдущие ошибки и выделит сильные стороны соперника. Я думаю, что мы так подготовимся к этому матчу, чтобы показать качественный футбол.
– Вы вернулись в команду, где уже есть новая средняя линия. Есть ли уже полное понимание с новыми партнерами?
– Сказать, что полное понимание – нет такого. Я пропустил много, и пришли новые ребята в команду. Мы сыгрываемся. В любом случае нужно время. Я считаю, что все пришедшие футболисты – квалифицированные, просто надо время, чтобы понять друг друга лучше.
Источник: www.rusfootball.info
Газинский: у "Краснодара" завтра есть возможность взять реванш у "Базеля"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»