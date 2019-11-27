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Матвеев: травмированные игроки "Краснодара" вернулись. У нас развязались руки

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев пообщался с журналистами на традиционной предматчевой пресс-конференции перед игрой с "Базелем" в Лиге Европы.

– Есть ли понимание, почему случился такой катастрофический результат в выездной игре?
– Если возвращаться в Швейцарию, то, если вы помните матч, на каждый забитый мяч у нас был свой момент. То, что мы не реализовали столько стопроцентных моментов только отражает счет. Наверное, мы заслужили в той игре поражение, но не такое крупное.

– Кроме завтра кто точно не сыграет из футболистов "Краснодара"?
–Мануэл Фернандеш не примет участие в игре, скорее всего. Он проходит обследование, пока что выявляется степень его повреждения. Еще это Кабелла и Классон. Все остальные будут готовиться, чтобы принять участие в игре.

– От завтрашней игры мало что зависит в турнирном плане. Все будет решать с "Хетафе". На ваш взгляд, это как-то влияет на команду?
– Результат разный может быть, все будет решаться в Мадриде. Опять-таки, в зависимости от результата, настроения, есть определенные моменты, которые могут повлиять на игру и тактику в Мадриде. Матч в любом случае будет очень важным: наша задача – двигаться в европейскую весну. Мы надеемся завтра сделать это при поддержке наших болельщиков, которые, я жду, придут нас снова поддержать. Результат очень важен!

– Команда уже нашла баланс между турнирами – РПЛ и Лигой Европы?
– Баланс – в игроках. Чем больше возможностей ротировать состав, тем лучше. Вандерсон, Скопинцев, конечно, Юрий Газинский вернулись. У нас развязались руки, мы можем планировать разные тактические схемы. Это большой плюс для нас, конечно. Первый тайм игры против "Арсенала", кроме последних минут шести, мы провели очень качественно играя в футбол. Во втором тайме, даже не забив пенальти, мы не потеряли нити игры. Две концовки таймов были за "Арсеналом", но ход матча мы в целом контролировали. Не сказать, что мы довольны на все сто, но мы видим определенные шаги вперед. Юрий вышел и связал нашу игру в середине поля, было очень приятно это видеть. Это дает надежду на будущее.

– "Базель" – представитель самого слабого чемпионата по коэффициентам УЕФА, и их стоимость состава самая маленькая среди участников соревнования. Есть ли у вас понимание, почему эта команда так хорошо выглядит?
– У меня было время, 1,5 года, чтобы просмотреть игры швейцарского чемпионата. Есть две команды, "Базель" и "Янг Бойз", которые между собой борются – они другого уровня. Остальные матчи отличаются от накала в том же чемпионате России. Но у этих двух команд есть история, которая дает возможность находиться им на высоком уровне, постоянно участвовать в еврокубках. Они не лидеры европейского футбола, но крепкие середняки, которые постоянно создают проблемы любой команде. Это их большая заслуга.

Что касается стоимости состава, то не деньги играют в футбол, а люди. Конечно, всегда можно приобрести игрока, который качественно улучит игру, но на поле всегда решают только люди.

– Следуя традиции, клуб заблаговременно до конца чемпионата сообщает о футболистах, с которыми планирует расстаться. Не считаете ли вы, что это сказывается на мотивации этих игроков дальше выступать за "Краснодар"?
– Это неофициальная информация, никто ничего об этом не говорил от клуба. Поверьте, все это неправда. У нас был разговор по этому поводу. Все тренируются и готовятся к матчам. Все решения, если они, возможно, будут, будут приниматься по окончанию сезона и никак иначе. Это всего лишь утка и не более того.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Матвеев Краснодар Базель
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