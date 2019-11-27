Матвеев: травмированные игроки "Краснодара" вернулись. У нас развязались руки

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев пообщался с журналистами на традиционной предматчевой пресс-конференции перед игрой с "Базелем" в Лиге Европы.– Если возвращаться в Швейцарию, то, если вы помните матч, на каждый забитый мяч у нас был свой момент. То, что мы не реализовали столько стопроцентных моментов только отражает счет. Наверное, мы заслужили в той игре поражение, но не такое крупное.–Мануэл Фернандеш не примет участие в игре, скорее всего. Он проходит обследование, пока что выявляется степень его повреждения. Еще это Кабелла и Классон. Все остальные будут готовиться, чтобы принять участие в игре.– Результат разный может быть, все будет решаться в Мадриде. Опять-таки, в зависимости от результата, настроения, есть определенные моменты, которые могут повлиять на игру и тактику в Мадриде. Матч в любом случае будет очень важным: наша задача – двигаться в европейскую весну. Мы надеемся завтра сделать это при поддержке наших болельщиков, которые, я жду, придут нас снова поддержать. Результат очень важен!– Баланс – в игроках. Чем больше возможностей ротировать состав, тем лучше. Вандерсон, Скопинцев, конечно, Юрий Газинский вернулись. У нас развязались руки, мы можем планировать разные тактические схемы. Это большой плюс для нас, конечно. Первый тайм игры против "Арсенала", кроме последних минут шести, мы провели очень качественно играя в футбол. Во втором тайме, даже не забив пенальти, мы не потеряли нити игры. Две концовки таймов были за "Арсеналом", но ход матча мы в целом контролировали. Не сказать, что мы довольны на все сто, но мы видим определенные шаги вперед. Юрий вышел и связал нашу игру в середине поля, было очень приятно это видеть. Это дает надежду на будущее.– У меня было время, 1,5 года, чтобы просмотреть игры швейцарского чемпионата. Есть две команды, "Базель" и "Янг Бойз", которые между собой борются – они другого уровня. Остальные матчи отличаются от накала в том же чемпионате России. Но у этих двух команд есть история, которая дает возможность находиться им на высоком уровне, постоянно участвовать в еврокубках. Они не лидеры европейского футбола, но крепкие середняки, которые постоянно создают проблемы любой команде. Это их большая заслуга.Что касается стоимости состава, то не деньги играют в футбол, а люди. Конечно, всегда можно приобрести игрока, который качественно улучит игру, но на поле всегда решают только люди.– Это неофициальная информация, никто ничего об этом не говорил от клуба. Поверьте, все это неправда. У нас был разговор по этому поводу. Все тренируются и готовятся к матчам. Все решения, если они, возможно, будут, будут приниматься по окончанию сезона и никак иначе. Это всего лишь утка и не более того.www.rusfootball.info