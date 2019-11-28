Московский клуб анонсировал предстоящую встречу в своем твиттере, но вместо эмблемы болгарского клуба разместил герб "Крыльев Советов".
Матч ЦСКА — "Лудогорец" состоится на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 20:55 по московскому времени.
Твиттер ЦСКА, анонсируя матч с "Лудогорцем", изобразил соперника с эмблемой "Крыльев Советов"
28 ноября московский ЦСКА сыграет против "Лудогорца" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: официальный твиттер ПФК ЦСКА
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