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ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и потерял шансы на выход из группы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" со счетом 1:1.

Лига Европы

5 тур

Голы: Чалов, 76 - Кешерю, 66.

ЦСКА: Акинфеев, МФернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 76), Магнуссон, Бистрович, Кучаев (Дзагоев, 55), Обляков, Сигурдссон (Ахметов, 64), Влашич, Чалов.

"Лудогорец": Илиев, Сисиньо, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселиньо (Дяков, 77), Баджи, Анисе Абель, Вандерсон (Чибота, 81), Кешерю (Шверчок, 87), Лукоки.

Предупреждения: Кешерю, 35, Чалов, 59, Анисе Абель, 81.


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Теги: ЦСКА Лудогорец
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