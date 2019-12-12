Нападающий "Рейнджерс" Морелос стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Европы-2019/20

В четверг, 12 декабря, прошли заключительные матчи группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



По итогам групповой стадии лучшим бомбардиром стал нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос. На счету 23-летнего колумбийца 6 голов в шести матчах.



На втором месте с 5-ю мячами расположились сразу три игрока: Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Мунир ("Севилья") и Андраж Шпорар ("Слован").



Третью строчку с четырьмя голами делят Мирон Боаду ("АЗ Алкмар"), Умар Садик ("Партизан"), Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Данель Синани ("Дюделанж"), Лоран Депуатр ("Гент"), Клаудиу Кешерю ("Лудогорец") и Паулинью ("Брага").



Лучшим бомбардиром среди российских клубов стал нападающий "Краснодара" Ари — 2 гола в 4-х матчах.