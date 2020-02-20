"Это была игра в непростых условиях. Почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро.
Удалось забить на выезде. Хороший гол с индивидуальной точки зрения. Мы упорно работали, чтобы выиграть мяч и закончить атаку. Довольны этим, но знаем, что можем играть лучше", — цитирует Сульшера BBC.
Сегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" в выездном матче с "Брюгге" сыграл вничью - 1:1. Забитый мяч на счету Антони Марсьяля.
Ответный матч состоится на стадионе "Олд Траффорд" 27-го февраля.
Сульшер - о ничье с "Брюгге": мы можем играть лучше
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал матч 1/16 Лиги Европы против "Брюгге".
Фото: Getty Images
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