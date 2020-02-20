Сульшер - о ничье с "Брюгге": мы можем играть лучше

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал матч 1/16 Лиги Европы против "Брюгге".

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"Это была игра в непростых условиях. Почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро.



Удалось забить на выезде. Хороший гол с индивидуальной точки зрения. Мы упорно работали, чтобы выиграть мяч и закончить атаку. Довольны этим, но знаем, что можем играть лучше", — цитирует Сульшера BBC.



Сегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" в выездном матче с "Брюгге" сыграл вничью - 1:1. Забитый мяч на счету Антони Марсьяля.



Ответный матч состоится на стадионе "Олд Траффорд" 27-го февраля.