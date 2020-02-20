Лига Европы
1/16 финала
"Вулверхэмптон" – "Эспаньол" 4:0
Голы: Санчес, 15 (авто.), Невеш, 52, Жота, 67, 82
"АПОЭЛ" – "Базель" 0:3
Голы: Петретта, 16, Штокер, 53, Кабрал, 66
"АЗ Алкмар" – "ЛАСК" 1:1
Голы: Рагуц, 25, Коопмейнерс, 86 (пен)
"Вольфсбург" – "Мальмё" 2:1
Голы: Телин, 47 (пен.), Брекало, 49, Мехмеди, 62
"Рейнджерс" – "Брага" 3:2
Голы: Франсержио, 11, Руис, 59, Хаджи, 67, Арибо, 75, Хаджи, 82
"Вулверхэмптон" разгромил "Эспаньол" и другие матчи 1/16 финала Лиги Европы
Завершился первый игровой день 1/16 финала Лиги Европы. Ответные матчи пройдут 27-го февраля.
Фото: twitter.com/EuropaLeague/
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!