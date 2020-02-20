"МЮ" и "Арсенал" - не лучшие из англичан, испанские актёры обыграли полуфиналистов ЛЧ. Главное из Лиги Европы

Лига Европы – не обуза для «Интера»? И единственная надежда «Ромы»
Конте никогда не был успешным еврокубковым тренером, потому вылет из Лиги чемпионов с поражением от дубля «Барселоны» в последнем туре хоть и вызвал в Италии скандал, но не удивил. Казалось, «Интер» попал в худший расклад: и в плей-офф главного турнира не прошёл, и сконцентрироваться на борьбе за Скудетто (в которой «нерадзурри» после поражения от «Лацио» уже третьи) возможности не получил.
Тем не менее, Конте удивил и в Болгарии задействовал в старте Лаутаро с Эриксеном (Кристиан забил свой первый гол за новый клуб), а также выпустил на замену Лукаку (реализовал пенальти в концовке). В итоге «Интер» сделал комфортный задел – и вот в ответной встрече Конте может применять ротацию активнее.
«Роме», уже на 6 очков отстающей от невероятной «Аталанты», бороться в Серии А особо не за что, потому Лига Европы смотрится чуть ли не главным шансом попасть в ЛЧ. Единственный гол во встрече с «Гентом» забил Карлес Перес – парень, который помог «Интеру» вылететь из ЛЧ и мог бы помочь «Барсе» сейчас, когда травмированы Суарес и Дембеле, а команда в виде исключения берёт нападающего вне трансферного окна. В «Роме» Перес в аренде с обязательством выкупа.
Уже в 1/8 финала
С выходом в следующую стадию, помимо «Интера» и «Вулверхэмптона», можно смело поздравить «Базель» – швейцарцы на Кипре без труда разобрались с АПОЭЛом, забив в гостях три безответных мяча. Отличный задел (4:1) создал и полуфиналист прошлогоднего турнира «Айнтрахт», но он был бы не таким впечатляющим, если бы не…
Худший ВАР в истории
В футболе полно моментов, в которых даже с видеоповторами разобраться тяжело или вовсе невозможно, но четвёртый гол в ворота «Ред Булла» – явно не из таких моментов.
Похоже, видеоарбитры просто забыли про первую стадию атаки и не посмотрели её повтор, иначе как можно было зафиксировать офсайд? А чем же и куда смотрел турецкий лайнсмен?
Как там традиционный фаворит и Дан Петреску?
Рекордсмен по числу Кубков УЕФА «Севилья» гостила в Румынии – и хозяева попили кровушки у команды Лопетеги. Глядя на счёт 1:1, приходит на ум заголовок «Севилья» не смогла обыграть «ЧФР Клуж», но на деле всё было наоборот. Это румыны не удержали победу: Эн-Несири сравнял счёт на 82-й минуте. При всём уважении к Дану Петреску, шансов на дальнейший проход после этого немного.
Главные герои дня – в «Ред Булле» без Холанда таковых не нашлось
В итоге «Зальцбург» проиграл 1:4, и то благодаря пенальти в концовке не влетел «всухую». С Эрлингом Холандом в составе «Ред Булл» мог бы и с четырьмя пропущенными не проиграть, но австрийцы получили свои 20 млн евро и безучастно наблюдали за торгами Мино Райолы. Напоминает один клуб, борющийся за выживание в Российской Премьер-Лиги…
Зато в составе «Айнтрахта» супербомбардир в этот вечер обнаружился – японец Даити Камада оформил хет-трик, причем все его голы были забиты по правилам. Ещё один автор хет-трика в четверг – Диогу Жота.
«Вулверхэмптон» > «МЮ» + «Арсенал»
Английские клубы в последние годы резко изменили отношение к Лиге Европы: теперь это не лишнее отягощение, а реальный шанс попасть в главный турнир тем, кто не помещается в четвёрку. Если «Сити» не оспорит дисквалификацию, достаточно будет и пятёрки, но даже в неё могут заскочить, например, «Челси», «Тоттенхэм» и «Шеффилд». Так что «сливать» Лигу Европы из англичан точно никто не будет.
И пока внушительнее более именитых соперников выглядит «Вулверхэмптон». Ну а что – если «МЮ» рассматривается претендентом на победу в турнире, почему бы «вулвз» не побороться за путёвку в ЛЧ и исторический трофей? В очных матчах они не выглядят слабее.
Хотя всё же надо сделать скидку: «Вулверхэмптон» дома победил со счётом 4:0 аутсайдера испанской Примеры «Эспаньол», которому сейчас вообще не до европейских подвигов. «Арсеналу» с «МЮ» пришлось тяжелее – они играли в гостях с крепкими европейскими соперниками, для которых матч был большим вызовом.
Игра «Манчестер Юнайтед» в Брюгге не запомнилась ничем, кроме комедии ошибок в исполнении вратаря гостей Ромеро и защитника хозяев Мехеле, благодаря которым и были забиты оба гола. «Арсенал» в такой же малособытийной игре на классе всё-таки дожал «Олимпиакос» (1:0). Оба матча были показаны на федеральном «Матч ТВ» и не порадовали зрителей содержанием, в связи с чем ещё более остро встаёт вопрос:
МатчТВ задолбали. Почему в плей-офф еврокубков они показывают английские команды? Где матчи команд из России на российском(!!!) федеральном канале?— #ВГИК (@vgikofficial) February 21, 2020
Лигочемпионские вывески
«Шахтёр» и «Бенфика» вылетели из главного турнира, сошлись уже на первой стадии плей-офф и пока ничего не выяснили. Украинский клуб в Харькове победил 2:1, но и «Зенит» в Петербурге обыгрывал лиссабонцев, причём более уверенно. Что было дальше – мы помним, потому будет очень интересно.
Неподалёку от Лиссабона в следующий четверг будет сыграно и ещё один крайне интригующий матч: «Порту» проиграл «Байеру» с таким же счетом 1:2 (спасибо Зе Луишу за участие в гостевом голе). Главное, что Марега на этот раз ничего не услышал с трибун по поводу своего цвета кожи.
Главный триллер
Португалия представлена в 1/16 финала четырьмя клубами (кто-то собирался бороться с ней за шестое место, да?), но если «Спортинг» дома уверенно обыграл «Истанбул Башакшехир» (3:1), то в гостях у португальцев сплошные поражения.
Причём для «Браги» всё складывалось идеально: к 55-й минуте благодаря сочнейшим дальним ударам Франсержиу и Руиса команда вела 2:0 у «Рейнджерс» и почти в полном составе бегала обниматься к гостевому сектору. Джеррард понуро уселся на скамейку, но затем на глазах папы зажёг Янис Хаджи.
Румыну везло – мячи после его ударов шикарно отскочили от штанги и стенки, но факта дубля за 15 минут, перевернувшего игру, это не отменяет. Между голами Хаджи уместился и сольный проход Арибо – на «Айброкс» творилось настоящее безумие, которое «Брага» не вывезла. Впрочем, через неделю в более спокойной домашней обстановке португальцы могут обеспечить себе проход дальше – 2:3 в гостях плохой результат в контексте этого матча, но не сам по себе.
Спектакль от «Хетафе»
Все уже в курсе, что «Хетафе» – нетипичная испанская команда, играющая в длинные забросы и силовой футбол. Казалось бы, хоть в таких командах должно ещё остаться мужество, брутальность, но ничего подобного.
Команда Бордаласа забила на 38-й минуте типичный свой гол – после стандарта, навеса, борьбы, но после того, как автор гола Дейверсон (на заглавном фото) продемонстрировал всем свои татухи, в него с гостевого сектора прилетела зажигалка. Мучения игрок изобразил такие, будто его тело охватил невидимый огонь, сжигающий его заживо.
А во втором тайме здоровенный парень Ньом после лёгкого стыка с Райаном Бабелом начал кататься по газону и бить по нему от боли, на что нападающий «Аякса» ответил лучшей пародией в истории футбола. Ну и кто тут Бабел?
Казалось бы, смеяться надо над игроками «Хетафе», которые вели себя просто жалко, но они же и забили на 93-й минуте второй мяч, обеспечив перед поездкой в Амстердам отличный задел 2:0. Как ни крути, в этом сезоне парни Бордаласа переигрывают в основном соперников, а не в имитации мук. Они со своим третьим местом – главная сенсация евросезона прямо сейчас, а если к этому ещё добавить фурор в Лиге Европы?
Фото: Getty Images, UEFA