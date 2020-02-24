Такое решение принято из-за вспышки коронавируса в Италии, в результате которой заразилось уже более 200 человек. Шесть человек погибли.
Напомним, ранее были перенесены 4 матча в чемпионате Италии.
Матч между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет 27 февраля на "Сан Сиро". В первой игре подопечные Антонио Конте обыграли "Лудогорец" со счетом 2:0.
Матч "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей из-за коронавируса
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба болгарского клуба.
Фото - Getty Images
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