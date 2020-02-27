"Не встречал ничего подобного". Петреску пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и раскритиковал судейство

Бывший главный тренер " Динамо " и " Кубани " Дан Петреску, который сейчас возглавляет ЧФР, раскритиковал работу арбитров после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Севильей" (0:0).

В конце матча футболисты ЧФР забили гол, но арбитр его отменил, разглядев в эпизоде игру рукой Ласина Траоре. В первом матче команды сыграли 1:1, поэтому "Севилья" прошла в следующий этап.



Петреску пришел на пресс-конференцию с распечатанным листочком с правилами.



"Нам не засчитали чистый гол. Я взял с собой регламент, где пишут, что если мяч попадает в руку рикошетом от головы, тела или ноги, то это не нарушение. Там не было игры рукой. Судья должен был сам убедиться в этом. Он ведь знает правила. "Севилья" несправедливо прошла в следующий раунд. Я еще не встречал ничего подобного", - сказал Петреску.