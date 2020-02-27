"Не встречал ничего подобного". Петреску пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и раскритиковал судейство

Бывший главный тренер "Динамо" и "Кубани" Дан Петреску, который сейчас возглавляет ЧФР, раскритиковал работу арбитров после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Севильей" (0:0).
В конце матча футболисты ЧФР забили гол, но арбитр его отменил, разглядев в эпизоде игру рукой Ласина Траоре. В первом матче команды сыграли 1:1, поэтому "Севилья" прошла в следующий этап.

Петреску пришел на пресс-конференцию с распечатанным листочком с правилами.

"Нам не засчитали чистый гол. Я взял с собой регламент, где пишут, что если мяч попадает в руку рикошетом от головы, тела или ноги, то это не нарушение. Там не было игры рукой. Судья должен был сам убедиться в этом. Он ведь знает правила. "Севилья" несправедливо прошла в следующий раунд. Я еще не встречал ничего подобного", - сказал Петреску.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Петреску ЧФР Клуж Севилья
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Русская жена Боккетти пожаловалась, что из-за коронавируса второй месяц не видит мужа
"Зенит" дозаявил на сезон 8 игроков
"МЮ" впервые за шесть с половиной лет выиграл матч в еврокубках с разницей в 5 голов
Шаронов - об отставке из "Рубина": было неприятно, у меня было чувство недоделанной работы 1
Макеев: не думаю, что Каррера нечто особенное привнёс
Макеев: заслужил за всё своё время в "Спартаке" уйти красиво, с золотой медалью 1
Джорджевич: вряд ли я сыграю в этом сезоне
"Шахтер" показал "Зениту", как играть в Лиссабоне, "Арсенал" вылетел. Всё, что нужно знать о Лиге Европы
Все четыре португальских клуба в Лиге Европы не смогли пробиться в следующую стадию 1
Евгений Турбин: мечтаем с Карасевым создать рок-группу 3
Джорджевич признался, что думал о получении российского гражданства 2
Вратарь "Ротора" продолжит карьеру в Казахстане
Сульшер: не был уверен, что доживу до того момента, когда Фред забьет
Вальбуэна: это исторический момент для "Олимпиакоса"
Жена Семака: я победила стереотип, что православная женщина - это унылая и неопрятная божья тварь 10
"Не встречал ничего подобного". Петреску пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и раскритиковал судейство
Дочь Малафеева рассказала, почему ушла от родителей 1
"Арсенал" пропустил от "Олимпиакоса" на 119-й минуте и вылетел из Лиги Европы 2
Официально: "Ювентус" - "Интер" и еще 4 матча Серии А пройдут без болельщиков из-за коронавируса
"Интер" одержал волевую победу над "Лудогорцем"
"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв 3:3 с "Бенфикой" 1
"Манчестер Юнайтед" со счетом 5:0 разгромил "Брюгге"
"Истанбул" на 119-й минуте вырвал победу у "Спортинга" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы 2
Марсьяль выбыл из строя из-за травмы
Главный тренер сборной Беларуси посетит матч ЦСКА - "Урал"
Педро Роша выиграл с "Фламенго" второй трофей за две недели (фото) 6
"Рома" сыграла вничью с "Гентом"
"Порту" потерпел поражение от "Байера"
"Вольфсбург" в гостях разгромил "Мальмё"
Новичок "Барселоны" Брайтвайт: если бы футбол был религией, Месси был бы Богом
Все новости