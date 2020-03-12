В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Базель" одержал победу над "Айнтрахтом".
Лига Европы
1/8 финала
"Айнтрахт" - "Базель" 0:3
Голы: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85.
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Роде, Хасебе (Ильзанкер, 73), Камада (Гачинович, 78), Соу (Пасьенсия, 46), Костич, Андре Силва.
"Базель": Омлин, Джемерт, Альдерете, Риверос, Петретта (Буа, 68), Фрай, Кампо (ван дер Верфф, 78), Джака, Штокер (Жегрова, 90+2), Видмер, Артур.
Предупреждения: Кампо, 11, Соу, 23, Джемерт, 53, Альдерете, 76.
"Базель" в гостях разгромил "Айнтрахт"
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