"К выходу в групповую стадию Лиги Европы команда готова. Более того, я считаю, что "Динамо" сегодня не слабее того же "Краснодара" по возможностям, составу, качеству футболистов. Поэтому надеюсь, "Динамо" не опозорится в еврокубках", - сказал Степашин.
Матч "Локомотив" Тбилиси - "Динамо" состоится сегодня, 17 сентября. Начало - в 20:00 мск. Отметим, что судьба выхода в следующий раунд турнира решится в одном матче.
В РПЛ бело-голубые занимают 5-е место, набрав 11 очков. В следующем туре им предстоит сыграть дома с "Ахматом" 21 сентября.
Источник: Известия
Степашин: надеюсь, "Динамо" не опозорится в еврокубках
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Лиги Европы бело-голубых с тбилисским "Локомотивом".
Фото: Sportbox
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