"В общем, грусть. Такому колхозу мы проигрываем впервые. Но судя по общим тенденциям в нашем футболе теперь это обыденность, нужно привыкать", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Напомним, вчера бело-голубые во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы со счетом 1:2 проиграли тбилисскому "Локомотиву" и завершили свой еврокубковый сезон. Единственный гол в составе москвичей забил Николай Комличенко.
Геркус - о вылете "Динамо" из Лиги Европы: такому колхозу мы проигрываем впервые
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о вылете московского "Динамо" из еврокубков.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!