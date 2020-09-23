"Выступление "Ростова" в чемпионате России вряд ли повлияет на матчи в Лиге Европы, где игра с "Маккаби" стоит особняком и является совершенно отдельной историей.
Трудно сказать, как скажется на характере игры то, что этот раунд проходит в один матч. Думаю, прибавится ответственности со стороны обеих команд. Цена ошибки тут возрастает в разы", - сказал Балахнин.
Встреча пройдет 24 сентября в Ростове-на-Дону. Начало - в 19:30 мск. Игры этой стадии проходят в формате одного матча.
В прошлом раунде отбора Лиги Европы "Маккаби" прошел "Кайрат". Израильская команда победила соперника со счетом 2:1.
В текущем сезоне РПЛ "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Напомним, что 60-летний Балахнин пять раз возглавлял "Ростов" в разные годы. Также он был главным тренером "Сибири" и входил в тренерский штаб сборной России при Леониде Слуцком.
Источник: Известия
Балахнин: для "Ростова" игра с "Маккаби" стоит особняком
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча дончан в квалификации Лиги Европы с "Маккаби".
Фото: Sportbox
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