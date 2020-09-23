Балахнин: для "Ростова" игра с "Маккаби" стоит особняком

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча дончан в квалификации Лиги Европы с "Маккаби".

Фото: Sportbox