Деменко: "Ростов" должен проходить "Маккаби"

Бывший игрок "Ростова" Максим Деменко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча квалификации Лиги Европы с "Маккаби".
Фото: "Кубань 24"
"Ростов" должен проходить "Маккаби". Хотя то же самое мы говорили и про "Динамо" перед игрой с тбилисским "Локомотивом". Это футбол, и произойти может всё что угодно. Но надеюсь, что "Ростов" не повторит участь "Динамо". У дончан боевая команда, и она покажет себя таковой в матче с "Маккаби", - сказал Деменко.

Матч "Ростов" - "Маккаби" пройдет сегодня, 24 сентября. Начало - в 19:30 мск. Отметим, игры этой стадии проходят в формате одного матча.

В текущем сезоне РПЛ "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Во время игровой карьеры Деменко защищал цвета "Кубани", киевского "Динамо", "Лады", "Крыльев Советов", "Ростова", "Спартака", "Жемчужины", "Зенита", "Черноморца" и "Краснодара".

Источник: Известия

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ростов Маккаби Деменко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Уфа" арендовала полузащитника киевского "Динамо" 1
Рахимич прошёл стажировку в основной команде ЦСКА
Медведев: аренда Сутормина и Ерохина? Нужно питаться не слухами, а информацией
"Зенит" заинтересован в приобретении Дракслера 8
"Уотфорд" предлагал Кузяеву однолетний контракт
"Атлетико" отказался продавать Хименеса в "Манчестер Сити" за 85 млн евро
Источник: Хаджикадунич может перейти в "Вест Хэм" 1
Сторона избитого Широковым судьи подала заявление о покушении на убийство 1
Источник: Косарев и Калачев перейдут в "Томь"
Суарес будет зарабатывать в "Атлетико" 10 млн евро в год
ЦСКА намерен сделать новое предложение по Палинье 5
Бывший игрок "Локомотива" Жоау Мариу интересен "Бетису" и "Галатасараю"
Игрок "Милана" Дуарте заразился коронавирусом
Игнашевич извинился за второе подряд поражение "Торпедо"
Деменко: "Ростов" должен проходить "Маккаби"
Евсеев: состоялся долгожданный трансфер 1
"Я вкалываю как проклятый". Ди Мария не вызван в сборную Аргентины 1
Шильцов вызван в первую команду "Спартака" 1
Кержаков определился с помощниками в "Томи"
Балахнин: для "Ростова" игра с "Маккаби" стоит особняком
"Барселона" объявила о переходе Суареса в "Атлетико"
Рекордный разгром в Самаре и повторение рекорда от "Оренбурга". Обзор 11-го тура ФНЛ
Источник: Глушенков завтра вылетит в Италию для проведения операции 2
СМИ: Роналду рассматривает уход из "Ювентуса" в конце сезона 1
Тарханов: я нахожусь в Болгарии, принял решение работать в "Славии" 3
"Грех было не воспользоваться опытом Кикнадзе". Иванов — о создании рабочей группы по ТВ-правам 6
Восстановление тер Штегена затягивается из-за опухшего колена
Ди Мария дисквалифицирован на четыре матча за плевок в сторону Гонсалеса
Гендиректор "Динамо" Белкин: Талалаев попытался некорректно съязвить в наш адрес. Мы не станем вступать в словесную перепалку 1
Нигматуллин объяснил, почему не стоит упрекать "Зенит" в излишней трате денег 1
Все новости