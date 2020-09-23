"Ростов" должен проходить "Маккаби". Хотя то же самое мы говорили и про "Динамо" перед игрой с тбилисским "Локомотивом". Это футбол, и произойти может всё что угодно. Но надеюсь, что "Ростов" не повторит участь "Динамо". У дончан боевая команда, и она покажет себя таковой в матче с "Маккаби", - сказал Деменко.
Матч "Ростов" - "Маккаби" пройдет сегодня, 24 сентября. Начало - в 19:30 мск. Отметим, игры этой стадии проходят в формате одного матча.
В текущем сезоне РПЛ "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Во время игровой карьеры Деменко защищал цвета "Кубани", киевского "Динамо", "Лады", "Крыльев Советов", "Ростова", "Спартака", "Жемчужины", "Зенита", "Черноморца" и "Краснодара".
Источник: Известия
Деменко: "Ростов" должен проходить "Маккаби"
Бывший игрок "Ростова" Максим Деменко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча квалификации Лиги Европы с "Маккаби".
Фото: "Кубань 24"
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