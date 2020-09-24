— Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год, — рассказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, "Ростов" уступил "Маккаби" со счётом 1:2. Так как квалификация Лиги Европы проходит в один матч, то "Ростов" вылетел из турнира, а "Маккаби" в следующем раунде встретится с победителем пары "Шкендия 79" — "Тоттенхэм".
Карпин: уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Еврокубки это показывают не первый год
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин считает, что вылет клуба из Лиги Европы в очередной раз показал уровень чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"
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