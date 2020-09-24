Карпин: уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Еврокубки это показывают не первый год

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин считает, что вылет клуба из Лиги Европы в очередной раз показал уровень чемпионата России.

Фото: ФК "Ростов"