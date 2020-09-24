Селюк: думали, что проигрыш "Динамо" - это дно. Но "Ростов" выступил еще хуже

Думали, что проигрыш Динамо - это дно. Но Ростов выступил еще хуже, учитывая, что играл дома. Если спросить, за сколько можно приобрести любого игрока Ростова, цена будет запредельной. А на самом деле - пшик, мыльный пузырь. Пора убирать лимит https://t.co/k8yB6TgRBG