Селюк: думали, что проигрыш "Динамо" - это дно. Но "Ростов" выступил еще хуже

Думали, что проигрыш Динамо - это дно. Но Ростов выступил еще хуже, учитывая, что играл дома. Если спросить, за сколько можно приобрести любого игрока Ростова, цена будет запредельной. А на самом деле - пшик, мыльный пузырь. Пора убирать лимит https://t.co/k8yB6TgRBG— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) September 24, 2020
Напомним, "Ростов" проиграли "Маккаби" (1:2) и вылетел из квалификации турнира. Ранее её покинуло московское "Динамо", уступившее на выезде тбилисскому "Локомотиву" (1:2). Стадии квалификации Лиги Европы проходят в один матч.