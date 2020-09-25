— Карпин все объяснил, что не смогли справиться с колоссальным волнением, мастерства действительно не хватило. Сейчас нам надо спокойно принять, что наш уровень — это Черногория, Северная Македония, Израиль. Не топ-6, а топ-10 европейских чемпионатов, и даже оттуда мы можем вылететь, потому что уровень РПЛ слабенький, — рассказал комментатор в интервью "СЭ".
Губерниев вспомнил, что после вылета "Динамо" от тбилисского "Локомотива" (1:2), он заявил, что самое время оттолкнуться от дна и пойти наверх. Комментатор считает, что поступательные движения уже есть в виде хорошей молодёжи и талантливых тренеров.
Напомним, "Ростов" вылетел из Лиги Европы проиграв "Маккаби" (1:2). Вылет российских команд из еврокубков позволил Португалии оторваться в таблице коэффициентов УЕФА.
Губерниев: нам надо спокойно принять, что наш уровень — это Черногория, Северная Македония, Израиль
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от вылета "Ростова" из Лиги Европы.
Фото: Известия
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