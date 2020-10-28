Встреча состоится в Москве завтра, 29 октября. В первом туре Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" в Австрии. В свою очередь загребское "Динамо" разделило очки с голландским "Фейеноордом".
"Против загребского "Динамо" играл только один раз, но много смотрю их матчи. Хорошо знаю, как они действуют в атаке и обороне. Думаю, мы хорошо будем готовы к этому матч", - цитирует Бистровича пресс-служба ЦСКА.
Бистрович: много смотрю матчи загребского "Динамо"
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с загребским "Динамо".
Фото: BobSoccer
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