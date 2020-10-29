0 фолов за матч - новый рекорд Лиги Европы, который невозможно побить. Его авторами стали игроки ирландского "Дандолка", которые ни разу не нарушили правила в выездной игре против "Арсенала" (0:3). Примечательно, что сами "канониры" при этом сфолили целых 20 раз.
"Арсенал" возглавляет группу B Лиги Европы вместе с норвежским "Мольде" - у обеих команд по 6 очков. "Дандолк" и австрийский "Рапид" после двух туров очков не набрали.
Ирландский "Дандолк" установил непобиваемый рекорд в Лиге Европы
Футболисты ирландского "Дандолка" во встрече Лиги Европы против лондонского "Арсенала" (0:3) совершили уникальное достижение, ни разу не сфолив за весь матч.
Фото: AFP
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