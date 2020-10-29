Ирландский "Дандолк" установил непобиваемый рекорд в Лиге Европы

Футболисты ирландского "Дандолка" во встрече Лиги Европы против лондонского "Арсенала" (0:3) совершили уникальное достижение, ни разу не сфолив за весь матч.

Фото: AFP