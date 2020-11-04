— Есть теплые чувства от встречи с российской командой. У меня остались отличные воспоминания о работе в России, это было хорошее время.
Наши матчи были настоящими битвами. В 2006 году, когда "Зенит" поднялся к ЦСКА и "Спартаку", это были настоящие поединки, мы были главными соперниками, — рассказал специалист в интервью Sport24.
73-летний Адвокат возглавлял "Зенит" с 2006 по 2009 год, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
С 2010 по 2012 год нидерландский специалист тренировал сборную России, с которой занял третье место в групповом этапе ЕВРО-2012 года.
"Фейеноорд" Адвокат возглавил в октябре 2019 года.
Матч "Фейеноорд" — ЦСКА в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы состоится завтра, 5 ноября. Начало: 23:00 мск.
Адвокат: теплые чувства от встречи с российской командой
Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат поделился воспоминаниями о России в преддверии матча Лиги Европы против ЦСКА.
Фото: AFP
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