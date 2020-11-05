Сообщается, что бразилец сможет сыграть в ближайшем матче "канониров", который пройдет 5 ноября. "Арсенал" на своем поле встретится с "Мольде" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Напомним, что Давид Луиз получил повреждение левого бедра 25 октября в матче АПЛ с "Лестером".
Источник: официальный сайт ФК "Арсенал" (Лондон)
Давид Луиз вернулся к тренировкам в общей группе "Арсенала"
Защитник "Арсенала" Давид Луиз полностью восстановился от травмы бедра.
Фото: ФК "Арсенал"
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