Кучаев: думаю, неправильно все проблемы сводить к функциональной подготовке



Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал поражение свой команды в матче 3-го тура Лиги Европы с "Фейеноордом".

Фото: Sportbox

Встреча, проходившая в Нидерландах, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



"Можно скидывать всё на функциональную подготовку. Но много что не получилось. Много мы опасных подходов не довели до завершающей стадии. Думаю, неправильно всё сводить к функциональной подготовке.



Почему Чалов остался в запасе? Мне тяжело ответить, состав выбирает главный тренер.



Можно ли сказать, что пропущенные голы были вызваны проблемами с физическим состоянием? Думаю, был набор ошибок тактических, индивидуальных.