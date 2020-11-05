Кучаев: думаю, неправильно все проблемы сводить к функциональной подготовке

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал поражение свой команды в матче 3-го тура Лиги Европы с "Фейеноордом".
Фото: Sportbox
Встреча, проходившая в Нидерландах, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

"Можно скидывать всё на функциональную подготовку. Но много что не получилось. Много мы опасных подходов не довели до завершающей стадии. Думаю, неправильно всё сводить к функциональной подготовке.

Почему Чалов остался в запасе? Мне тяжело ответить, состав выбирает главный тренер.

Можно ли сказать, что пропущенные голы были вызваны проблемами с физическим состоянием? Думаю, был набор ошибок тактических, индивидуальных.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кучаев ЦСКА Фейеноорд
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Апогей европейского фиаско: ЦСКА поставил жирную точку в разочаровывающей неделе
Селюк: хотел Гончаренко уехать в Беларусь? Не держите, пусть едет
Мостовой: трагедии в поражении ЦСКА не увидел
Гончаренко: ЦСКА не хватило последнего паса или удара 2
Кучаев: думаю, неправильно все проблемы сводить к функциональной подготовке
Кучаев: Марио Фернандес почувствовал боль в мышце задней поверхности бедра
"Лилль" сенсационно обыграл "Милан" и другие результаты матчей Лиги Европы 1
ЦСКА проиграл "Фейеноорду" 46
Понсе - лучший бомбардир текущего сезона среди аргентинцев в Европе 1
Марио Фернандес получил травму в матче с "Фейеноордом" 1
Гаджиев: хотели пригласить в "Анжи" Де Брейне и Неймара еще до прихода Керимова
Аршавин: живя в России, судья не может быть независимым до конца 3
"Тоттенхэм" обыграл "Лудогорец" и другие результаты матчей Лиги Европы
Спортивный директор "Тамбова" Худяков заболел коронавирусом
Источник: переход Семенова в "Краснодар" сорвался в последний день трансферного окна
Вилкова могут отстранить от судейства до конца сезона 15
Эджуке в стартовом составе ЦСКА на матч с "Фейеноордом". Чалов остался в запасе 5
ЭСК признала ошибки Вилкова в матче "Краснодар" — "Рубин" 8
Гунько возглавил армянский клуб "Ноа" 3
Месси не исключает уход из "Барселоны", несмотря на отставку Бартомеу 2
ЦСКА отправился из отеля на матч с "Фейеноордом" (видео)
Аршавин прокомментировал информацию о конфликте Дзюбы и Семака 1
Переход Алабы из "Баварии" в "Ювентус" может состояться летом 1
Аршавин - о Виллаш-Боаше: Халк был для него как леденец, который Андре облизывал 6
Аршавин: "Зениту" нужно продолжать верить в Семака 7
"Дурачок без сисек". Уткин — об амплуа Быстрова на "Матч ТВ" 19
Червиченко: "Локомотив" очень удивил в игре с "Атлетико". Думал, будет полная авоська
Евсеев: Лига чемпионов выросла в качестве, а мы шаг вперёд не сделали, но и не отступили назад 1
Червиченко: ничья с «Лацио» полностью на совести Семака, но по сравнению с Мусаевым он гений 9
Спортдиректор "Тамбова": не хотим переезжать, но ничего не меняется
Все новости
-