"Иногда с "Валвейком" играть сложнее, чем с ЦСКА. Это не удивительно, такое иногда случается. Это футбол. Я не удивлён. С этой командой мы могли спокойно играть в футбол и знали, что на нас не будет давления. Мы сохраняли терпение против команды, которая играет в открытый футбол. У нас была концентрация с самого начала, и мы знали, что нужно попробовать сыграть на ноль", — цитирует Адвоката AD.
Напомним, что "Фейеноорд" уверенно переиграл ЦСКА со счетом 3:1. Отметим, что 25 октября в матче 6-го тура чемпионата Нидерландов подопечные Дика Адвоката сыграли вничью с "Валвейком" (2:2).
ЦСКА после 3-х туров занимает 4-е место в группе К Лиги Европы, набрав 2 очка. Лидером квартета является загребское "Динамо" (5 очков), а "Фейеноорд" и "Вольфсберг" делят 2-3 строчку (по 4 очка).
26 ноября ЦСКА проведет ответный матч с "Фейеноордом" в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча начнется в 20:55 по Москве на "ВЭБ Арене".
Дик Адвокат - о матче с ЦСКА: иногда с "Валвейком" играть сложнее
Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат подвел итоги матча с ЦСКА в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!