Начало матча "Вильярреал" - "Маккаби" было отложено более чем на час из-за сильного ливня (видео)

Пресс-служба "Вильярреала" показала видео сильного ливня, из-за которого начало матча с "Маккаби" из Тель-Авива в 3-м туре группового этапа Лиги Европы было отложено более чем на час.