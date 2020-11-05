Начало матча "Вильярреал" - "Маккаби" было отложено более чем на час из-за сильного ливня (видео)
Пресс-служба "Вильярреала" показала видео сильного ливня, из-за которого начало матча с "Маккаби" из Тель-Авива в 3-м туре группового этапа Лиги Европы было отложено более чем на час.
Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. "2+1" по системе "гол+пас" записал на свой счет нападающий испанской команды Карлос Бакка.
Источник: "твиттер" ФК "Вильярреал"
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