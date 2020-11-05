Ярошик: верю, что ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик высказался о поражении московской команды в 3-м туре группового этапа Лиги Европы с "Фейеноордом".

Фото: ПФК ЦСКА
"Сегодняшнее поражение ЦСКА — ещё не трагедия. Хотя, конечно, приятного мало. Слава богу, что в группе для "армейцев" дела складываются удачно, ведь отрыв от первого места всего три очка.

Игра была равная, но травма Фернандеса внесла коррективы. ЦСКА лучше смотрелся во втором тайме, но пропустил первый, а затем ещё два мяча залетело.

Следующая игра с "Фейеноордом" будет самой важной на групповом этапе. Именно от неё зависит, выйдут красно-синие в плей-офф. Всё ещё верю, что ЦСКА выйдет из группы", - приводит слова Ярошика "Чемпионат".

Напомним, что "армейцы" уступили "Фейеноорд" со счетом 3:1. Все голы в ворота ЦСКА пришлись на временной отрезок с 63-й и 72-ю минуту игры. В концовке встречи мяч после рикошета от защитника "Фейеноорда" Маркоса Сенези залетел в ворота голландской команды.

По итогам 3-х туров ЦСКА с 2-я очками занимает последнее, 4-е место в группе К Лиги Европы. Лидирующее загребское "Динамо" имеет в своем активе 5 очков, а "Вольфсберг" и "Фейеноорд" делят 2-3 строчку, набрав по 4 очка.

26 ноября на "ВЭБ Арене" пройдет матч ЦСКА - "Фейеноорд" в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:55 по московскому времени.

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Теги: Ярошик ЦСКА Фейеноорд
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