Неожиданное поражение "армейцев" в Роттердаме в прошлом туре (1:3) отбросило их на последнее место в группе. Впрочем, ситуацию можно поправить буквально за одну игру, ведь до первого места лишь 3 очка - у ЦСКА их 2, у загребского "Динамо" 5, у "Вольфсберга" и "Фейеноорда" по 4. Домашний матч с клубом из Нидерландов - отличная возможность сделать это сразу же, не откладывая в долгий ящик.
Реванша красно-синих будет ждать вся Россия, ведь безвыигрышная серия наших команд в еврокубковых группах составила с момента старта уже 15 матчей - планка нового исторического антирекорда уже сейчас установлена на практически недосягаемую высоту, и нет смысла задирать ее еще выше. В состав "армейцев" может вернуться Марио Фернандес, но под вопросом участие в игре Алана Дзагоева.
В минувшее воскресенье ЦСКА прервал пятиматчевую серию побед в чемпионате России, сыграв на своем поле вничью с "Сочи" (1:1). "Фейеноорд", напротив, гостевым выигрышем 3:1 у "Фортуны" продлил свою победную серию в Эредивизи до 3 матчей. При этом команда Дика Адвокаата не уступила ни разу в 9 стартовых турах чемпионата, одержав 6 побед и трижды сыграв вничью.
Где смотреть матч онлайн?
Игру покажет канал "Матч ТВ" - просмотр матча ЦСКА - "Фейеноорд" онлайн возможен на сайте телеканала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 20:55 МСК 26.11.2020
ЦСКА - "Фейеноорд". Где смотреть матч онлайн 26 ноября 2020
В матче 4 тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА принимает на своем поле "Фейеноорд" из Роттердама.
Фото: AFP
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