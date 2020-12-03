В прошлом туре "армейцы" на своем поле сыграли вничью с "Фейеноордом" со счетом 0:0. ЦСКА занимает последнее место в группе, имея в своем активе три очка."Вольфсберг" расположился на третьей позиции, набрав четыре очка.
Накануне матча с австрийской командой наставник ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о том, что к игре будут готовы Дзагоев и Кучаев, также в состав "армейцев" может вернуться Марио Фернандес, но не сыграют Фукс и Карпов.
Где смотреть матч онлайн?
Игру покажет канал "Матч ТВ" - просмотр матча ЦСКА - "Вольфсберг" онлайн возможен на сайте телеканала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 20:55 МСК 03.12.2020
ЦСКА - "Вольфсберг". Где смотреть матч онлайн 3 декабря 2020
В матче 5 тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА принимает на своем поле австрийский "Вольфсберг".
Фото: ПФК ЦСКА
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