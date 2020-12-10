ЦСКА уступил в гостях загребскому "Динамо" со счетом 1:3 в рамках 6 тура группового турнира Лиги Европы. Гости прибыли на матч в очень ограниченном составе - в заявке на игру оказалось всего 16 футболистов, главная созидающая сила "армейцев" Никола Влашич остался в Москве.
Динамовцы открыли счет на 28 минуте встречи - Йошко Гвардиол замкнул головой подачу с углового. Через 13 минут Мислав Оршич также пробил головой после верховой подачи, и в ворота Игоря Акинфеева влетел второй мяч.
ЦСКА пытался организовывать ответные атаки, но эти попытки практически не приводили к опасным моментам. Хозяева же грамотно подловили красно-синих на контратаке - и на 75 минуте Лирим Кастрати убежал один на один с Акинфеевым и точно пробил: мяч задел голкипера, но почти не изменил своего направления и вкатился в сетку. 3:0! Почти тут же Кристиян Бистрович шикарным ударом в касание в дальний угол отыграл один гол, и перед ЦСКА забрезжила надежда на спасение. Однако вышедший на замену Федор Чалов в стопроцентной ситуации, добивая мяч практически в упор, позволил вратарю соперника совершить невероятный сэйв. Больше таких моментов у гостей не было.
Финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу "Динамо" и провальное последнее место ЦСКА в группе Лиги Европы.
Лига Европы
6 тур
Динамо З – ЦСКА 3:1 (2:0)
Голы: Гвардиол, 28, Оршич, 41, Кастрати, 75 - Бистрович, 77.
"Динамо" З: Ливакович, Теофиль-Катрин, Гвардиол, Мохаррами, Леовац (Перич, 20), Адеми, Якич, Оршич (Чуже, 78), Майер (Толич, 78), Кастрати, Гавранович (Атьемвен, 78).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Карпов, 79), Васин, Щенников (Гайч, 71), Марадишвили, Обляков, Ахметов (Тикнизян, 63), Бистрович, Зайнутдинов, Сигурдссон, Шкурин (Чалов, 63).
Предупреждения: Гавранович, 2, Обляков, 40, Васин, 51, Франич, 80, Гайч, 84.
ЦСКА завершил поражением от загребского "Динамо" бесславный евросезон и остался четвертым в группе ЛЕ
Фото: AFP
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