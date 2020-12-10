ЦСКА завершил поражением от загребского "Динамо" бесславный евросезон и остался четвертым в группе ЛЕ

В матче 6 тура Лиги Европы "Динамо" Загреб - ЦСКА победу со счетом 3:1 одержали хозяева.
Фото: AFP
ЦСКА уступил в гостях загребскому "Динамо" со счетом 1:3 в рамках 6 тура группового турнира Лиги Европы. Гости прибыли на матч в очень ограниченном составе - в заявке на игру оказалось всего 16 футболистов, главная созидающая сила "армейцев" Никола Влашич остался в Москве.

Динамовцы открыли счет на 28 минуте встречи - Йошко Гвардиол замкнул головой подачу с углового. Через 13 минут Мислав Оршич также пробил головой после верховой подачи, и в ворота Игоря Акинфеева влетел второй мяч.

ЦСКА пытался организовывать ответные атаки, но эти попытки практически не приводили к опасным моментам. Хозяева же грамотно подловили красно-синих на контратаке - и на 75 минуте Лирим Кастрати убежал один на один с Акинфеевым и точно пробил: мяч задел голкипера, но почти не изменил своего направления и вкатился в сетку. 3:0! Почти тут же Кристиян Бистрович шикарным ударом в касание в дальний угол отыграл один гол, и перед ЦСКА забрезжила надежда на спасение. Однако вышедший на замену Федор Чалов в стопроцентной ситуации, добивая мяч практически в упор, позволил вратарю соперника совершить невероятный сэйв. Больше таких моментов у гостей не было.

Финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу "Динамо" и провальное последнее место ЦСКА в группе Лиги Европы.

Лига Европы

6 тур

Динамо З – ЦСКА 3:1 (2:0)

Голы: Гвардиол, 28, Оршич, 41, Кастрати, 75 - Бистрович, 77.

"Динамо" З: Ливакович, Теофиль-Катрин, Гвардиол, Мохаррами, Леовац (Перич, 20), Адеми, Якич, Оршич (Чуже, 78), Майер (Толич, 78), Кастрати, Гавранович (Атьемвен, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Карпов, 79), Васин, Щенников (Гайч, 71), Марадишвили, Обляков, Ахметов (Тикнизян, 63), Бистрович, Зайнутдинов, Сигурдссон, Шкурин (Чалов, 63).

Предупреждения: Гавранович, 2, Обляков, 40, Васин, 51, Франич, 80, Гайч, 84.

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Теги: ЦСКА Динамо Загреб
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