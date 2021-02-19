- Если раньше Сафонов часто выручал "Краснодар", позволял держаться на плаву, то тут два гола вышли чисто вратарскими. Сначала Городов просто не выручил, затем грубо ошибся на выходе и, наконец, пропустил в ближний угол. Психологически очень сложно восстанавливаться, когда голкипер допускает такие промахи, тем более, если тебе дважды удается отыграться и даже перехватить инициативу, - цитирует Бубнова Sportbox.
"Краснодар" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил на своем поле загребскому "Динамо" со счетом 2:3. По прошествии первых 15 минут матча первый гол забил нападающий хорватского клуба Бруно Петкович. На 28 минуте форвард черно-зеленых Маркус Берг сравнял счет. На 54 минуте Петкович оформил дубль после ошибки на выходе голкипера "быков" Евгения Городова, однако на 69 минуте полузащитник Виктор Классон после передачи Берга вновь установил равновесие. На 75 минуте нападающий "Динамо" Ияи Атьемвен забил победный для гостей гол ударом в ближний угол.
Бубнов - о матче "Краснодара" с "Динамо" Загреб: два гола вышли чисто вратарскими
Телевизионный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение "Краснодара" от загребского "Динамо" в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).
Фото: Sportbox
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