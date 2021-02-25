«Краснодар» вновь проиграл загребскому «Динамо», Россия лишилась последнего участника еврокубков

Миссия выполнима?
Поражение со счётом 2:3 в первом матче поставило «Краснодар» на грань катастрофы. Если прибавить сюда ещё и вылет из Кубка России, то ситуация получается совсем не радужной. Но на предматчевой пресс-конференции главный тренер южан Мурад Мусаев всячески подчёркивал, что говорить о неудачном начале второй части сезона не стоит. Наставник «Краснодара» признал, что после первого поединка «провёл жёсткий разговор с командой».
Но очевидно, что в Загребе «Краснодару» нужно было решать фактически нерешаемую задачу. Чтобы выйти в 1/8 финала, надо было побеждать со счётом 2:0 или больше. Да ещё и у «быков» возникли традиционные проблемы с составом. Из-за травм не могли сыграть Кристиан Рамирес и Сергей Петров. Не попал в заявку Маркус Берг, который в первой встрече забил и отдал результативную передачу. После матча Мусаев рассказал, что перед вылетом в Загреб у Берга возникли проблемы со спиной, дала о себе знать старая травма. Да ещё и «Краснодар» вновь был без основного голкипера Матвея Сафонова. С ним, по слухам, возникли контрактные разногласия, из-за которых игрока оставили вне заявки.
Увы, уступаем в Хорватии и покидаем турнир ? #ДинамоЗагребКраснодар #ЛЕ #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/I8Bk4WzQJm— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 25, 2021
В первом матче именно отсутствие Сафонова стало одной из главных проблем. Евгений Городов, мягко говоря, не выручил. И теперь тренерский штаб «Краснодара» сделал ставку на 19-летнего Станислава Агкацева. Пожалуй, только он один и был лучом света в бездарной и серой игре «Краснодара». Юный голкипер действовал безошибочно, а в эпизоде с пропущенным мячом не имел никаких шансов спасти свою команду. Наверняка, теперь Агакцев будет появляться в основной команде «Краснодара» чаще.
Ранее он выступал за фарм-клуб «Краснодара» в ФНЛ, где провёл 18 матчей и пропустил 31 мяч. Воспитанник владикавказского футбола оказался в самом пекле лиги, учитывая, что «Краснодар-2» выступает крайне неудачно.
Неудавшийся наскок
«Краснодар» довольно смело начал матч и пошёл вперёд большими силами. Южане были активнее, но опасные моменты чаще возникали именно у ворот «быков». С первых минут пришлось включиться в игру Агакцеву. Кипер отразил плотный удар с периметра штрафной в самом дебюте, а затем выручил после прицельного выстрела Иванушеца в самый угол.
При этом с каждой следующей минутой территориальное преимущество краснодарцев таяло. К середине первого тайма игра уже шла по сценарию хозяев, которые указали гостям на их реальное место. Может, «Краснодар» и чуть больше владел мячом, но вся игра «быков» получалась совсем уж скучной и тоскливой. Виктор Классон в роли центрфорварда выглядел инородно, а все попытки Реми Кабелла, Вандерсона и Ионова придумать что-то интересное заканчивались потерями.
И на 31-й минуте Кабелла допустил ошибку, ставшую фатальной. Полузащитник «Краснодара» сделал корявую передачу назад Кайо, а тот не успел к мячу. В итоге хорваты провели образцовую контратаку, которую завершил точным ударом Оршич.
Кабелла с Кайо привезли гол в ворота молодого Агкацева ?— Матч ТВ (@MatchTV) February 25, 2021
Теперь «Краснодару» нужно забить три за один тайм. Верим ?https://t.co/Bxe1Gy1Keq pic.twitter.com/lpeALNZ43V
После такого перед «Краснодаром» возникла уже фактически нерешаемая задача. Теперь «быкам» надо было забивать уже три, да делать это без Берга, который, похоже, становится одним из ключевых игроков команды.
В концовке первого тайма Кабелла мог исправить собственную ошибку, но его удар метров с девяти в дальний угол оказался немного неточным. При этом француз явно пожадничал: Вильена находился в более удобной позиции, но Реми решил бить сам.
Беспросветная безнадёга
Во втором тайме от российского клуба хотелось увидеть агрессию, желание отыграться и, как минимум, громко хлопнуть дверью. Но игроки «Краснодара» проявили полное безволие (или же стоит говорить о столь слабой готовности команды).
Загребцы были на голову выше соперника. В плане командной игры «Динамо» действовало просто превосходно. И, что больше всего удивило, хорваты ещё и переигрывали соперника в индивидуальных действиях. У «Динамо» было 28 успешных обводок, а у «Краснодара» — лишь 10.
Второй тайм получился откровенно скучным. Все попытки Мусаева оживить игру не увенчались успехом. Наставник краснодарцев по ходу тайма выпустил на поле Ари, Ольссона и Сулейманова, но они немногим превзошли тех, кого заменили.
Тепловая карта, слева - "Динамо", справа - "Краснодар"
«Динамо» очень уверенно вело игру к победе. Хорваты не позволяли сопернику ничего лишнего, да ещё и в контратаках были даже опаснее, чем российский клуб. За весь второй тайм «Краснодар» считанное количество раз побеспокоил голкипера соперника Леваковича. А апогей наступил на 90-й минуте, когда уже Мартынович психанул и зарядил по воротам метров с 25. Получилось точно в ближнюю девятку, но голкипер «Динамо» был на месте.
Матч так и закончился минимальной победой «Динамо», «Краснодар» был последним российским клубом в еврокубках. Этот сезон уже точно войдёт в историю, как один из самых неудачных для команд из РПЛ. Но у «Краснодара» есть и достижения, например, клуб впервые в своей истории сыграл в групповой стадии Лиги чемпионов. Маленький шажок, но всё же.
Есть ли будущее у Мусаева?
«Краснодар» в течение недели вылетел сразу из двух турниров, после чего вновь возникли слухи о возможной отставке Мусаева. Действительно, нынешний сезон получается для «быков» совсем неудачным: в РПЛ команда занимает лишь 7-е место, уже де-факто лишившись шансов на золотые медали, да и на второе место. В Кубке России команда досрочно завершила выступление в первом же матче, да и в Лиге Европы совсем не сложилось.
Очевидно, что тренерское кресло под Мусаевым пошатывается. Видимо, теперь для него наступает решающая пора. Оставшиеся 11 матчей — шанс исправить ситуацию, которая становится всё хуже и хуже.
Фото: Flashscore, WhoScored