"Очень довольны игрой, хотя начало не было для нас удачным. Старались атаковать, к середине матча выровняли игру, заставили "Спартак" много бегать. Замены стали ключевыми – они дали нам больше шансов. Мы понимали, что Кастрати мог нам помочь – и он использовал идеальный момент для гола", - сказал Михневич.
Варшавская "Легия" в Москве обыграла "Спартак" (1:0) в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. "Легия", набрав 3 очка, занимает первое место в группе C. Завтра состоится другой матч этой группы между "Лестером" и "Наполи". Польский клуб во втором туре второго по значимости еврокубка на своем поле примет английский "Лестер" (30 сентября, 19:45 мск).
Отметим, что "Легия" уже побеждала "Спартак" в Москве. В 2011 году варшавский коллектив обыграл "красно-белых" в отборочном турнире Лиги Европы.
Источник: Чемпионат
Тренер "Легии" прокомментировал победу над "Спартаком" в 1-м туре Лиги Европы
Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич прокомментировал гостевую победу своей команды над московским "Спартаком" в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: "Getty Images"